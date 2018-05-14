Праздник пионерской дружбы пройдет на Кургане Славы 17 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной праздник пионерской дружбы "Равнение на пионерию!" пройдет 17 мая на территории мемориального комплекса "Курган Славы", сообщили БЕЛТА организаторы.

Ожидается, что торжества объединят около 350 жителей со всех районов Минской области - октябрят, пионеров, победителей конкурсов, активистов тимуровского движения, взрослых лидеров, ветеранов пионерского движения, почетных гостей.

В этот день ряды пионерской организации пополнят 80 активных и талантливых ребят центрального региона. Выдающихся лидеров будут чествовать за активную и результативную работу по развитию пионерского движения в области. Кроме того, впервые будет определен лучший районный Совет областной пионерской организации.

С помощью презентационного проекта "Минщина пионерская" представители районных пионерских организаций предложат интерактивные площадки, где проведут мастер-классы, спортивные состязания, игру "Городки" и прочие активности, будет работать пионерская почта. Организаторы подготовили для гостей квест-игру, во время которой командам необходимо собрать карту Минской области, правильно выполнив тематические задания.

Кульминацией праздника станет запуск в небо композиции из 80 белых воздушных шаров с изображением аиста - символа Беларуси.-0-