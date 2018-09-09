Празднование Дня города в Минске прошло без происшествий - ГУВД

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня города в Минске прошло без происшествий, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"По всему городу вчера прошли массовые мероприятия, на которых была обеспечена охрана общественного порядка. Все прошло без происшествий", - сказала Наталья Ганусевич.

Праздничная программа, посвященная Дню города, 8 сентября развернулась на 20 площадках.

Сегодня празднование продолжается. Минчан и гостей столицы приглашают отметить День танкистов в парке Победы, на фестиваль исторической реконструкции на пересечении пр. Победителей и Машерова, праздник дружбы "Италия - Беларусь" на территории Верхнего города, молодежный фестиваль Minsk Street Summit в парк экстремальных видов спорта, праздник в Троицком предместье.-0-