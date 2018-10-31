31 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предновогодняя ярмарка в Бресте кардинально изменит свой облик, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном горисполкоме.

Вместо тентовых палаток на ул. Гоголя появится около 30 стационарных тематических домиков. Схема их размещения и визуализация разработаны и согласованы управлением архитектуры и градостроительства совместно с управлением торговли и услуг горисполкома. "В прошлом году жители и гости города оценили новый формат рождественской ярмарки на ул. Пушкинской. Внешний вид домиков, горячие напитки, глинтвейн, имбирные пряники и другие кондитерские изделия, сувениры и товары новогодней и рождественской тематики создавали у посетителей праздничное настроение. В этом году эксперимент решено расширить", - пояснили в мэрии.

Предполагается, что новый формат предпраздничной торговли положительно скажется на облике аллеи фонарей: деревянные домики гармонично впишутся в общую концепцию улицы, будут выполнять эстетическую функцию. Кроме того, новые торговые объекты будут закрываться на ключ. У их собственников отпадет надобность ежедневно привозить и разгружать товар, разбирать и собирать палатки. В предыдущие годы эти манипуляции затрудняли движение автомобилей и провоцировали пробки на проезжей части.

К изготовлению домиков уже приступили. Государственное предприятие "Торговый сервис и потребительский рынок" определилось с перечнем субъектов хозяйствования, которые организуют продажу товаров новогоднего ассортимента (елочные игрушки и украшения, гирлянды, сувениры, подарки и другое). Предновогодняя ярмарка на ул. Гоголя будет работать с 1 по 31 декабря.

"Сказочный городок" по ул. Пушкинской также появится в этом сезоне. Он откроется 1 декабря и будет радовать брестчан и гостей города своей неповторимой атмосферой до 19 января 2019 года. Кроме того, небольшие предновогодние ярмарки будут работать за рынком ОАО "Брестский ЦУМ" и у торгового центра "Экватор".-0-