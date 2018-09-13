Предприятия Витебской области погасили задолженности перед работниками по зарплате

13 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Предприятия Витебской области погасили задолженности перед работниками по заработной плате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

На начало сентября 2018 года в регионе задолженность по заработной плате имели пять организаций в сумме Br160 тыс. "Это предприятия агропромышленного комплекса. На 12 сентября они погасили задолженность", - отметили в объединении.

Основными причинами задолженностей являются сложное финансовое положение, проблемы с реализацией продукции, несвоевременная оплата за выполненные работы. Такая ситуация стала возможной и из-за дебиторской задолженности за поставленные товары и убыточной деятельности на протяжении длительного периода.

"Мы проводим постоянный мониторинг по этому вопросу. В сравнении с прошлым годом ситуация значительно улучшилась, но все же периодически появляются организации, которые имеют задолженность. В решении этого вопроса профсоюзы действуют совместно с госинспекцией труда, органами прокуратуры, что позволяет добиваться положительных результатов", - рассказал заместитель председателя Витебского областного объединения профсоюзов Виктор Луговцов.

Профсоюзы также беспокоит вопрос обеспечения организациями области уровня среднемесячной заработной платы работников не ниже минимальной. С начала 2018 года девять сельскохозяйственных организаций (в том числе пять в июне) имели зарплату работников ниже уровня минимальной. Так, в ОАО "Ольшанка" среднемесячный заработок за первый месяц лета составил Br100, ОАО "Березовый край" - Br191, ОАО "Браславский райагросервис" - Br216, КУСП "Видзовский" - Br264, а в ОАО "Друйский" - Br267.

В сложной финансовой ситуации пребывает Глубокское райпо, находящееся в стадии банкротства. Часть хозяйственных объектов и продукции переданы в Докшицкое и Ушачское райпо, а некоторые распродаются. По оперативным данным, сегодня в Глубоком трудятся 32 человека в режиме неполной занятости (7-часовой рабочий день), за судьбой которых следят органы власти и профсоюзы.

В Витебской области среднемесячная заработная плата в январе-июле 2018 года составила Br782,2. Аграрии в среднем заработали Br559,9, специалисты промышленного сектора - Br913, строители - Br781,3, педагоги - Br617,5, медики - Br688,5.-0-