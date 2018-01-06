Представителей общественных объединений стало больше в участковых избиркомах Брестской области

6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представителей общественных объединений стало больше в участковых избирательных комиссиях Брестской области по выборам депутатов местных Советов двадцать восьмого созыва, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном избиркоме.

По сравнению с предыдущими выборами в местные Советы представителей общественных объединений выдвинуто в составы участковых избирательных комиссий больше на 6,4%. Они составили почти половину общего количества членов участковых избиркомов - 4,4 тыс., или 47,2%. От граждан путем подачи заявлений в комиссиях будут работать 3,4 тыс. человек (37,2%), от трудовых коллективов - 1,4 тыс. (15,4%).

Самой многочисленной на участках для голосования будет миссия Федерации профсоюзов - 1,5 тыс. членов комиссий. Более чем по 600 своих представителей делегировали в участковые избиркомы РОО "Белая Русь", БРСМ, Белорусский союз женщин. Представителями политических партий являются 64 члена комиссий, в том числе 4 - от Белорусской партии левых "Справедливый мир", 33 - Коммунистической партии Беларуси, 4 - партии БНФ, 23 - Республиканской партии труда и справедливости.

Всего в 923 участковые избирательные комиссии Брестской области вошли 9,3 тыс. человек. Комиссии сформированы в составе от 5 до 19 человек.

В соответствии с календарным планом выборов 8 января заканчивается выдвижение кандидатов в депутаты. По состоянию на 5 января в окружные избирательные комиссии поданы документы от более чем 2,3 тыс. претендентов на депутатский мандат.

Всего в Брестской области необходимо избрать 2962 депутата местных Советов, в том числе в областной Совет - 57, районные - 500, городские - 107, сельские - 2222, Советы городов районного подчинения - 76 депутатов.-0-