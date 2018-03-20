Премии Гомельского облисполкома для поддержки творческой молодежи вручены 18 дарованиям

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вручение премий Гомельского облисполкома для поддержки талантливой творческой молодежи по итогам 2017 года состоялось сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония прошла в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей. Премий облисполкома удостоены 18 юношей и девушек, добившихся успехов в учебе и творчестве, продемонстрировавших свое мастерство на различных конкурсах, форумах, фестивалях. Среди лауреатов - учащиеся детских художественных школ и школ искусств, средних специальных учебных учреждений культуры, молодые артисты театрально-зрелищных учреждений.

Заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов от имени губернатора Владимира Дворника поздравил лауреатов с заслуженными наградами, поблагодарил педагогов и родителей ребят за проделанную работу. Он также отметил, что в прошлом году юные дарования региона завоевали около 300 дипломов различных степеней на международных творческих форумах. Имена гомельских талантов звучали на сценических площадках России, Украины, Испании, Франции, Шри-Ланки и т.д. "Гомельская земля богата одаренными, талантливыми детьми, настоящими самородками. И перед органами местной власти стоит задача не только выявить таких ребят, но и поддержать, сопроводить их по жизни", - подчеркнул Владимир Привалов.

Продемонстрировать свое мастерство некоторые лауреаты смогли во время концерта, предварявшего церемонию награждения: со сцены Белой гостиной в исполнении юных дарований прозвучали произведения классической музыки и популярные композиции.

В числе награжденных - учащаяся Детской школы искусств № 5 Гомеля Анастасия Тороп. В беседе с корреспондентом БЕЛТА она призналась, что к любой награде можно прийти лишь через ежедневный и упорный труд. "Однако минуты чествования дарят массу положительных эмоций, заряжают и вдохновляют", - сказала лауреат.

Премии Гомельского облисполкома для поддержки талантливой творческой молодежи вручаются ежегодно с 1997 года. Их размер составляет от 5 до 15 базовых величин. С момента учреждения премии получили около 400 представителей талантливой молодежи области.-0-