Премии Могилевского облисполкома в соцсфере вручены 50 молодым жителям региона

26 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня состоялась торжественная церемония вручения специальной премии Могилевского областного исполнительного комитета в социальной сфере в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этой престижной наградой ежегодно отмечаются люди, которые, несмотря на свой молодой возраст, уже смогли проявить себя в самых разных направлениях гуманитарной деятельности: образовании и культуре, социальной защите и защите здоровья, журналистике и общественной деятельности, - отметил заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич. - Глубоко символично, что награждение мы проводим накануне Дня молодежи в самом сердце молодежной столицы 2018 года на площади Звезд. Здесь увековечены имена почетных граждан Могилева, людей, которые внесли свой значительный вклад в развитие города. Кто знает, возможно через некоторое время кто-то из сегодняшних лауреатов специальной премии снова вернется на эту площадь, и мы сможем увидеть их имена в этом созвездии".

Андрей Кунцевич обратил внимание, что этот год для Беларуси особенный - он объявлен Годом малой родины. "И это не случайно, поскольку родные места для многих из нас являются настоящей криницей вдохновения. Уверен, что именно такие люди, вдохновленные родным краем, будут выходить на эту праздничную сцену за своей заслуженной наградой, которая, я надеюсь, станет стартовой площадкой для дальнейшего роста и развития на благо родной земли", - сказал зампред.

Он поздравил молодежь с праздником и вручил 50 молодым людям заслуженные награды. В числе награжденных - артист Могилевского областного драматического театра Иван Трус, редактор отдела подготовки телевизионных программ "Телерадиокомпании "Могилев" Кристина Бенденкова, фотокорреспондент районной газеты "Кіравец" Максим Микешин, второй секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Анна Дашкевич, врач акушер-гинеколог женской консультации Мстиславской центральной районной больницы Елена Александрова, учащийся СШ №18 Могилева Даниил Шаройкин и др.

Специальная премия Могилевского облисполкома в социальной сфере учреждена в 2003 году в целях выявления и стимулирования творческого труда и поддержки инновационной деятельности работников и специалистов здравоохранения, образования, культуры и искусства, средств массовой информации, физической культуры, спорта и туризма, социальной защиты населения, а также поощрения учащихся и студентов, достигших высоких результатов в интеллектуальной деятельности. Ее лауреатами уже стали около 800 молодых людей Приднепровского края. Награда присуждается на конкурсной основе один раз в год, ее размер - 50 базовых величин (1 БВ в настоящее время составляет Br24,5).-0-