25 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Презентация туристических возможностей Минска прошла во французском Лионе, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Мероприятие было организовано во время ежегодной Консульской выставки, в которой традиционно участвовала Беларусь, 22-24 июня в Лионе на центральной площади Белькур. В экспозиции участвовали более 50 стран, ее посетили около 30 тыс. человек.

Презентация Минска была подготовлена посольством Беларуси во Франции совместно с Мингорисполкомом, почетным консулом Беларуси в Лионе Жаном-Жаком Ранком, ассоциацией белорусов в Лионе "Беларт" и белорусской диаспорой. Белорусский павильон привлек большое внимание общественности и СМИ, в ходе открытия выставки его посетил мэр Лиона Жорж Кепенекян.

В павильоне представили продукцию таких предприятий и компаний, как "Фирма АВС", "Аржаница", "Спартак", Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", "Завод Бульбаш", "Гамма вкуса", "Минск Кристалл", "Лидское пиво", Минский завод виноградных вин, "Онега", "Серволюкс".

Были презентованы туристические возможности и культурное наследие Минска. Мастер по соломоплетению Елена Папковская и мастер по вышивке Галина Рудницкая провели презентацию белорусских традиционных ремесел и мастер-классы для посетителей.

Участие на Консульской выставке и презентация Минска в Лионе будет способствовать развитию побратимских связей между городами, продвижению продукции столичных предприятий, а также привлечению иностранных туристов в Беларусь.-0-