Приборы ночного видения и спутники - первую партию оптических заготовок из германия выпустили в Лиде

18 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лидское ОАО "Завод "Оптик" выпустило первую партию оптических заготовок из германия. Информация об этом размещена на сайте свободной экономической зоны "Гродноинвест", сообщает БЕЛТА.

Оптические характеристики германия - способность пропускать инфракрасные лучи - широко применяются для изготовления специальной техники: приборов ночного видения, систем пассивного тепловидения, компьютерной техники, противопожарных систем, авиационной техники, исследовании Земли со спутников. Предприятие начало освоение сложной технологии обработки заготовок из германия в январе, а в конце июня выпустило первую партию продукции под заказ.

"Продукция изготавливается по техническим требованиям и спецификациям заказчика. Обработка оптических деталей из германия - услуга дорогостоящая, однако очень востребованная на сегодняшний день. Неудивительно, что новой услугой уже заинтересовались партнеры из России, поэтому на лидском предприятии надеются на рост заказов", - отмечается в сообщении СЭЗ "Гродноинвест".

ОАО "Завод "Оптик" - ведущий белорусский производитель оптической продукции и компонентов. Экспорт продукции осуществляется в страны СНГ и ЕС, США. В качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" компания зарегистрирована с 2009 года.-0-