Пригородные автобусы "Минсктранса" 7 ноября будут ходить по графику воскресенья

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа пригородных автобусных маршрутов в праздничный день 7 ноября будет организована по графику воскресенья, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
Кроме того, 6 ноября отменяется рейс пригородного автобусного маршрута №392 "АС Автозаводская - Турец" отправлением от АС "Автозаводская" в 19.25. И в этот же день организуются дополнительные рейсы по маршрутам: №391 "АС Автозаводская - Смиловичи" отправлением от АС "Автозаводская" в 19.25, из п. Смиловичи в 20.10; №426 "АС Автозаводская - Клинок" отправлением из Клинка в 20.40.
С подробным расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте "Минсктранса".-0-
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