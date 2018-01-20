Принадлежащие Витебской области акции 40 акционерных обществ предлагаются к продаже в 2018 году

20 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Принадлежащие Витебской области акции 40 ОАО предлагаются в 2018 году для продажи потенциальным инвесторам на аукционах либо по конкурсу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде "Витебскоблимущество".

По сравнению с 2017-м перечень предприятий расширился в два раза, в основном за счет включения в него активов организаций, подведомственных государственному объединению "Витебскпром", а также недавно переданных из республиканской в коммунальную собственность. Впервые в перечень на приватизацию включены ценные бумаги 22 акционерных обществ, среди которых фабрика "Знамя индустриализации", "Витебскмясомолпром", Верхнедвинский маслосырзавод, "Птицефабрика Городок", Поставский молочный комбинат, стройтрест N9, Воропаевский деревообрабатывающий комбинат, "Поставымебель".

Продолжится поиск инвесторов для известной торговой сети ОАО "Витебские продукты", Оршанского комбината строительных материалов, Обольского керамического завода, Тираспольской ПМК, Витебского мотороремонтного завода.

Значительно увеличен размер предлагаемой к отчуждению доли акций. По большей части ОАО из перечня она составляет 50% уставного фонда минус одна акция. При этом при наличии обоснованных предложений или бизнес-планов у потенциальных инвесторов количество ценных бумаг, предлагаемых к реализации, может быть увеличено по решению Витебского облисполкома.

Кроме того, Витебская область готова выйти из акционерного капитала семи ОАО, продав полностью принадлежащие ей акции в уставных фондах "АТЭК" (35,15%), "Витебскторгстрой" (38,77%), "Жилстрой" (1,4%), "Завод Этон" (17,61%), "Лантан" (100%), "Керамика" (26,47%), "Витебский приборостроительный завод" (59,59%). В соответствии с законодательством начальная цена продажи акций устанавливается по их рыночной стоимости, определенной на первое число первого месяца квартала, в котором принято решение об оценке этих акций.-0-