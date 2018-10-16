Природный газ пришел в агрогородок Проземле Чашникского района

16 октября, Чашникский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Торжественная церемония пуска газа состоялась сегодня в агрогородке Проземле Чашникского района с участием представителей областных и местных властей, УП "Витебскоблгаз", жителей агрогородка, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев выразил уверенность, что приход газа станет толчком к развитию агрогородка и будет способствовать закреплению молодежи на местах. "С приходом газа жизнь становится комфортнее. И это уже важное условие, позволяющее развивать производственную сферу, частную инициативу, сам населенный пункт. Теперь основная задача местной власти - использовать эту возможность на общую пользу", - подчеркнул он.

Общая протяженность газопровода в Проземле составила около 1,6 км. Срок строительства занял около месяца. Фактическая стоимость объекта - Br110 тыс. В настоящее время на природный газ уже переведен один одноквартирный жилой дом, создан кооператив по газификации из девяти домов. Выданы технические условия на газификацию зерносушильного комплекса.

/Будет дополнено/.-0-