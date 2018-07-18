Проблему подтоплений на улице Революционная в Минске планируется решить за 2-3 недели

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблему подтоплений новой пешеходной улицы Революционная в Минске планируется решить в течение 2-3 недель, заявил корреспонденту БЕЛТА директор КУП "Минская спадчина" Александр Кохан.

По его словам, сложившаяся ситуация связана с тем, что с большим объемом воды не справляется ливневой коллектор. Самая низкая точка расположена в районе зданий №12 и №14. "Сейчас разрабатываются проектные решения, каким образом обеспечить отвод воды. Задействованы все эксплуатирующие специализированные и проектные организации, решение до конца недели должно быть. Реализация - в течение двух-трех недель", - отметил Александр Кохан.

Один из предлагаемых вариантов - установка дополнительных приемников для отвода воды в сторону улиц Комсомольская и Немига. Специалисты провели инспекцию ливневой канализации. "Сети чистые, находятся в работоспособном состоянии, но не справляются с тем объемом воды, которая поступает во время сильных осадков", - добавил руководитель "Минской спадчины".

Улицу Революционную в Минске опять подтопило Подразделения МЧС выехали для ликвидации последствий ливней в район пешеходной улицы Революционная. "Управление МЧС продолжает мониторинг ситуации", - проинформировала Ольга Мельченко.

Пока размер причиненного ущерба оценивается, принимаются временные меры, чтобы избежать дальнейших подтоплений расположенных на первых этажах и в подвальных помещениях кафе, ресторанов, объектов торговли и услуг. В самом низком месте улицы сделаны ограждения входов с использованием в том числе мешков с песком. "Это позволило в какой-то степени предотвратить поступление воды в заведения. Полностью исключить подтопления пока не смогли. Дополнительно сегодня еще будут установлены ограничения в виде щитов на период возможных ливней", - пояснил Александр Кохан.

По фактам затоплений составляются акты, чтобы в последующем провести восстановительные работы.

Новая пешеходная зона появилась в городе в начале июля. Ею стала часть улицы Комсомольская от улицы Интернациональная до улицы Немига и улица Революционная. Здесь установлены кованые фонари, скамейки, уложена гранитная брусчатка.-0-