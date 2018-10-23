Продавцы потребкооперации Витебской области посоревнуются в профмастерстве

23 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Продавцы потребкооперации Витебской области посоревнуются сегодня в профмастерстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного объединения ФПБ.

Площадкой для соперничества специалистов торговли станет Дубровно. Победу в областном конкурсе "Лучший по профессии" будут оспаривать двадцать лучших работников среди продавцов продовольственных и непродовольственных товаров магазинов потребительской кооперации. Участники продемонстрируют свои профессиональные навыки в выкладке товаров, обслуживании покупателей, покажут знание правил торговли, умение рекламировать товары и необходимые навыки в работе. При этом жюри будет учитывать не только быстрое и грамотное обслуживание покупателей на кассе, но и знание ассортимента, оформление витрин и ценников. Работников прилавков проверят и на знание теории. Специальное тестирование определит владение правилами торговли и законодательства о защите прав потребителей.

"Сегодня покупатель выбирает тот или иной торговый объект не только по ценовому фактору, конкретному товару. Культура обслуживания, доброжелательность, внимательность и общительность станут основными критериями для оценки конкурсантов", - отметили в областной организации профсоюза.

Организаторами конкурса выступили обком профсоюза работников потребкооперации и Витебский облпотребсоюз.-0-