Продажа алкоголя будет ограничена 30 мая и 9 июня в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажу алкоголя ограничат в Минске из-за проведения 30 мая и 9 июня в учреждениях общего среднего образования выпускных вечеров. Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 4 мая 2018 года №1480, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более) будет ограничена с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 9 июня до 8.00 10 июня. В это же время в магазинах не будут продаваться пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7%.

Ограничение не касается розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.

Решение вступает в силу после официального опубликования.-0-