Продажа алкоголя будет ограничена 30 мая и 9 июня в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажу алкоголя ограничат в Минске из-за проведения 30 мая и 9 июня в учреждениях общего среднего образования выпускных вечеров. Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 4 мая 2018 года №1480, которое официально опубликовано сегодня на
Продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более) будет ограничена с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 9 июня до 8.00 10 июня. В это же время в магазинах не будут продаваться пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7%.
Ограничение не касается розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.
Решение вступает в силу после официального опубликования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3846 BYN
|2.371 BYN
|2.382 BYN
|USD
|2.0004 BYN
|2.005 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.232 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN