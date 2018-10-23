Производители Брестской области планируют заключить на I Форуме регионов Беларуси и Украины контракты на $5 млн

23 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Производители Брестской области на I Форуме регионов Беларуси и Украины планируют заключить контракты более чем на $5 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики облисполкома Сергей Хизов.

Предварительные договоренности с украинскими партнерами достигнуты Барановичским производственным хлопчатобумажным объединением, Домановским производственно-торговым комбинатом, ОАО "Полесье" и другими предприятиями. Общая сумма контрактов оценивается в $5,1 млн. Свою продукцию на форуме также представят ОАО "Березастройматериалы", Антопольская ватно-прядильная фабрика, управляющая компания холдинга "Брестмясомолпром".

Сергей Хизов отметил положительную динамику во внешнеторговом обороте Брестской области и Украины. Так, за январь-август экспорт продукции на украинский рынок составил $62,4 млн с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 132,4%. Основными товарными позициями экспорта являются мясо-молочная продукция, изделия из цемента и бетона, газовые плиты, хлопчатобумажные ткани, облицовочная плитка, средства защиты растений.

Также во время форума предполагается подписать три межрегиональных соглашения. В частности, Брестский облисполком намерен заключить договоры о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Волынской, Запорожской и Ровенской областными государственными администрациями. Планируется, что официальную делегацию Брестской области возглавит председатель облисполкома Анатолий Лис.

I Форум регионов Беларуси и России пройдет в Гомеле 25-26 октября. В программе 7-е заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества и контактно-кооперационная биржа, тематические конференции и заседания по линии отраслевых ведомств, интерактивная дискуссия "Перспективы регионального сотрудничества Беларуси и Украины". Будет открыта выставка-ярмарка продукции предприятий и организаций двух стран, состоится концерт дружбы.-0-