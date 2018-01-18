Производители и поставщики из 5 стран примут участие в выставках в Минске 21-23 февраля

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия международных специализированных выставок пройдет на экспозиционной площадке "Чижовка-Арены" в Минске с 21 по 23 февраля, сообщили БЕЛТА в управлении бытового и гостиничного обслуживания Мингорисполкома.

Участниками выставок "Беллегмаш", "Химчистка и прачечная", "Чистота и гигиена", "Все для швейника", "Обувь, одежда, текстиль", "Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси" станут производители и поставщики оборудования и материалов из пяти стран - Беларуси, России, Польши, Италии и Португалии.

Традиционно выставка "Беллегмаш" представит передовые технологии для предприятий текстильной промышленности, изготовления обуви, швейного и ткацкого производства. Своими новинками планируют поделиться компании "Сьютрейд", "Джуки", "Татэм-Профи", "Комтенс", "Мизида" и другие.

Две выставки в отрасли профессиональной уборки станут местом встречи и установления деловых контактов среди производителей и поставщиков профессиональной уборочной техники, оборудования для химчисток и прачечных, инвентаря и химической продукции, товаров для гигиены и санитарии и многого другого. Компании "Белкантон", "А13" (Италия), "ГК Прогресс", "ДжиПиАртСервис", Vileda Professional Russia, "Центавра", Вяземский машиностроительный завод подтвердили свое участие.

Новинки производства в сфере швейных комплектующих и готовых изделий, современные стилистические решения на выставках "Все для швейника" и "Обувь. Одежда. Текстиль" презентуют "Юнитаргет", Union Knopf (Польша), Galantex и другие компании. Ассортимент выпускаемой в Беларуси и странах СНГ рабочей одежды и обуви представят такие крупные производители, как ООО "Предприятие "ФЭСТ", PMS group, Workwear Portugal и другие.

Программа деловых мероприятий также разнообразна: бизнес-форумы и конференции, семинары и мастер-классы, презентации и демонстрации гарантируют встречи с авторитетными специалистами, обмен опытом и получение полезной информации, в том числе об эффективных способах продвижения продукции, обсуждения условий выгодного сотрудничества, укрепление связей с коллегами.-0-