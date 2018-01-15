Производство мяса индейки создадут в Климовичском районе в 2018 году

15 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня подписан договор по реализации инвестиционного проекта "Организация производства мяса индейки в Климовичском районе Могилевской области". Подписи под документом поставили председатель облисполкома Владимир Доманевский и председатель правления группы компаний ARVI (Литва) Видмантас Кучинскас, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Видмантаса Кучинскаса, проект предполагает организацию в 2018 году производства мяса индейки полного цикла, начиная от выращивания птицы до углубленной переработки мяса. Первоначально его мощность составит до 10 тыс. т продукции в год с перспективой увеличения до 15 тыс. т. Минимальный объем инвестиций - порядка Вr50 млн. В ходе реализации проекта планируется создать около 100 рабочих мест.

Комплекс будет представлять собой около 30 ферм по выращиванию и откорму индейки, а также мясокомбинат, состоящий из цехов убоя и мясоперерабатывающей продукции. Проект будет реализовывать зарегистрированное в Климовичах юрлицо ООО "КЛИМАРВИ". В ближайшее время будет готова проектно-сметная документация и уже в марте планируется приступить к строительным работам. Вся инженерная инфраструктура под новое производство будет создана за счет средств местного бюджета.

"Группе компаний ARVI приятно работать в Беларуси, - подчеркнул литовский бизнесмен. - Мы уже имеем историю успеха, создав аналогичный комплекс в Лидском районе. В регионах мы чувствуем поддержку в реализации инвестпроектов на местах, желание развивать территории. Поэтому мы планируем активно развивать существующие и создавать новые производства. Продукция, производимая в Лидском районе, уже прошла сертификацию в ЕС, и мы планируем в ближайшее время начать ее поставки в Европу. Изделия, которые будут выпускаться в Климовичском районе, будут реализовываться внутри страны и экспортироваться".

Владимир Доманевский в свою очередь подчеркнул важность реализации данного инвестпроекта - он послужит дополнительным импульсом к развитию юго-восточного региона и будет содействовать наращиванию его экспортного потенциала.

Во время встречи с губернатором были также обсуждены вопросы об участии группы компаний ARVI в конкурсе по продаже Белыничского протеинового завода, его модернизации и наращиванию мощностей по утилизации отходов мясоперерабатывающей промышленности. Видмантас Кучинскас подтвердил намерение участвовать в данном проекте, поскольку на новом производстве будет собираться много отходов, которые необходимо утилизировать.-0-