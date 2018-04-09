Прокатчиков маломерных судов в Минске могут обязать согласовывать деятельность с госинспекцией

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокатчиков маломерных судов в Минске могут обязать согласовывать получение разрешения на свою деятельность с Государственной инспекцией по маломерным судам. Такое предложение озвучил начальник ГИМС Минской области Дмитрий Матвеев сегодня на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Необходимость усиления профилактической работы в сфере безопасности при эксплуатации маломерных судов объясняется повышенным интересом населения. В Беларуси сегодня зарегистрировано около 143 тыс. маломерных судов, из них примерно 30 тыс. - в Минске.

Представитель госинспекции сообщил, что при эксплуатации маломерных судов в 2017 году в Беларуси погибли 9 человек, из них в Минской области ни одного. "Это эффект профилактической информационной работы с населением и повышенного контроля. Но есть ряд проблемных моментов, - отметил Дмитрий Матвеев. - В черте города много зон отдыха и пунктов проката маломерных судов, типа лодок и катамаранов. В 2016 году почти во всех таких пунктах были выявлены нарушения норм безопасности при эксплуатации маломерных судов, в основном отсутствие спасательных жилетов. Считаю, что нужно сделать обязательным согласование с ГИМС выдачи разрешений прокатчикам на осуществление этого вида деятельности".

Начальник Управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко в свою очередь предложил проводить мониторинг таких объектов перед началом сезона, чтобы исключить возможные нарушения техники и норм безопасности.

Кроме того, в пяти смертельных случаях из упомянутых жертвы были в состоянии алкогольного опьянения. "В связи с этим в 2018 году предлагаем усилить работу по выявлению пьяных судоводителей и наладить сотрудничество с ГУВД Мингорисполкома в этом направлении, поскольку у ГИМС нет полномочий привлекать такие лица к ответственности", - добавил Дмитрий Матвеев.-0-