Прокуратура Брестской области выявила недостатки в профилактике смертности детей от внешних причин

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила недостатки и упущения в работе по профилактике смертности детей от внешних причин. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Были проанализированы причины травмирования и гибели детей от внешних факторов за I квартал, а также изучены условия, которые этому способствовали. При должном внимании и своевременном реагировании субъектов профилактики можно было бы предотвратить гибель шести детей, предупредить получение ими травм в ДТП.

Так, отец несовершеннолетней девочки, погибшей в ДТП в феврале этого года, управлял автомобилем в состоянии опьянения. Семья ранее признавалась нуждающейся в государственной защите. Дети находились на гособеспечении вне дома. Однако после их возврата родителям компетентные органы Барановичского района утратили необходимый контроль за развитием событий в семье.

Прокуроры внесли в компетентные органы пять актов надзора, выполнение которых будет проконтролировано. Кроме того, прокуратура внесла обобщенное представление в комиссию по делам несовершеннолетних Брестского облисполкома, в котором предложила конкретные меры по защите жизни и здоровья молодых людей, формированию у них культуры безопасного поведения на дороге.-0-