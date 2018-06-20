Прокуратура Гомельской области выявила нарушения при исполнении договоров о покупке госимущества

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области выявила случаи, когда покупатели недвижимого имущества, которое ранее находилось в коммунальной собственности, не исполняли обязательные условия договоров. Установлены факты ненадлежащего контроля за реализацией таких договорных положений со стороны продавцов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

В частности, по договору купли-продажи общество с ограниченной ответственностью летом 2017 года приобрело у Буда-Кошелевского райисполкома изолированное помещение за Br16 тыс. 512. На часть суммы была предоставлена рассрочка платежа на 7 месяцев. ООО сделало первоначальный взнос в течение 30 календарных дней со дня госрегистрации сделки. Другие платежи по погашению оставшейся суммы основного долга предприятие не произвело. Несмотря на такое развитие событий, Буда-Кошелевский райисполком не принял мер по взысканию задолженности. Аналогичные нарушения были в Добрушском, Калинковичском, Кормянском и Мозырском районах.

Кроме того, местные органы власти несвоевременно взыскивали с арендополучателей арендные и коммунальные платежи за переданное им госимущество. Как установила прокуратура Гомеля, общество с дополнительной ответственностью не вносило арендную плату по договору, заключенному с отделом образования, спорта и туризма администрации Центрального района города. В итоге за 2016-2017 годы сумма задолженности составила Br19 тыс. Организации были начислены штрафные санкции. По ходатайству местных властей прокуратура Гомеля предъявила в экономический суд области иск о взыскании этой суммы.

В похожем случае частное предприятие по договору аренды за два года задолжало отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Br6 тыс.

По результатам проверки прокуроры районов внесли пять представлений, вынесли пять предписаний, объявили три официальных предупреждения. Информация о выявленных нарушениях направлена в Гомельский облисполком.-0-