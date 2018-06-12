12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области проверит работу госорганов по профилактике хулиганства в общественных местах, сообщил БЕЛТА старший помощник прокурора области Владимир Непокупный.

"Прокуратура области запланировала комплексную проверку исполнения субъектами профилактической деятельности требований законодательства, направленного на предупреждение хулиганских действий в общественных местах", - сказал Владимир Непокупный.

В последние годы в области сохраняется устойчивая динамика роста уголовно наказуемых хулиганств, совершаемых в общественных местах. В этом году число таких преступлений увеличилось на 27% (с 296 до 376). Наиболее неблагоприятная обстановка в Минском, Борисовском и Солигорском районах. В городах и поселках городского типа произошло 68% хулиганств, в сельской местности - 32%. Более 80% таких преступлений совершено в темное время суток.

Каждое второе уголовно наказуемое хулиганство совершил человек в состоянии алкогольного опьянения. По мнению старшего помощника прокурора области, эффективными для предупреждения таких преступлений будут ликвидация так называемых притонов и мест для распития спиртных напитков, противодействие незаконным изготовлению и сбыту спиртного, а также усиление профилактической работы с несовершеннолетними и молодежью, которые по тем или иным причинам остаются не занятыми общественно полезной деятельностью.

Результаты анализа, проведенного прокуратурой области, свидетельствуют о необходимости активизации работы милиции по охране общественного порядка на постоянной основе, а не только во время культурно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.-0-