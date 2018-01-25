Прокуратура Могилевской области помогла взыскать более 9,8 млн российских рублей дебиторки

25 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В целях защиты экономических интересов предприятий государственной формы собственности прокуратурой Могилевской области в 2017 году было направлено в экономические суды 3 исковых заявления о взыскании внешней просроченной дебиторской задолженности на общую сумму 9,8 млн российских рублей и 467 тыс. евро. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель прокурора Могилевской области Олег Пимашков, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего по итогам проведенных за прошлый год надзорных мероприятий в сфере внешнеэкономической деятельности органами прокуратуры области внесено 19 актов надзора, направленных на устранение нарушений законодательства, по требованию прокуроров привлечено к дисциплинарной ответственности 11 лиц.

В ходе проверок выявлены недостатки в сфере внешнеэкономической деятельности ряда организаций, которые привели к непоступлению денежных средств за поставленную продукцию. Нареканий заслуживает деятельность входящих в систему Могилевского государственного объединения "Мясомолпром" организаций, которыми не обеспечен возврат валютной выручки по ряду внешнеторговых договоров.

Прокуратурой Костюковичского района установлен факт образования внешней дебиторской задолженности холдингом "Белорусская цементная компания" вследствие отгрузки продукции российской коммерческой фирме в нарушение условий договора без поступления предварительной оплаты. По внесенному акту прокурорского надзора отгрузки продукции в адрес российского контрагента БЦК были приостановлены, что позволило не допустить увеличения дебиторской задолженности. Также организацией приняты меры по погашению в полном объеме в сумме более 4 млн российских рублей уже образовавшейся дебиторской задолженности. Виновный работник привлечен к дисциплинарной ответственности.

"Повышенное внимание в сфере внешнеэкономических отношений мы уделяем субъектам хозяйствования, реализующим продукцию за пределы страны через собственную товаропроводящую сеть. И здесь можно выделить ОАО "Белшина", у которого значительный размер внешней дебиторки составляет задолженность его торговых домов. Принятые на предприятии меры, в том числе во исполнение актов прокурорского надзора, способствовали сокращению просроченной задолженности торговых домов ОАО в России почти на 10%, или более чем на 49 млн российских рублей", - сказал Олег Пимашков.-0-