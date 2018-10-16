Прокуратура нашла у минского ЖРЭО нарушения при сдаче в аренду капстроений

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура нашла у ЖРЭО Октябрьского района Минска нарушения при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), которые отнесены к столичной коммунальной собственности. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В частности, УП не контролировало своевременность перечисления арендной платы, не начисляло пеню за пользование чужими деньгами, не расторгало договорные отношения с арендаторами за недобросовестное исполнение своих обязательств.

Например, с октября 2017-го по сентябрь 2018 года одно из ООО не полностью перечисляло плату по заключенному с УП договору аренды. На момент проверки коммерческая организация недоплатила Br1,7 тыс. При этом арендодатель направил арендатору претензию только через полгода после того, как образовалась задолженность, а пеню и проценты за пользование чужими денежными средствами к оплате вовсе не выставил.

В прокуратуре привели еще один пример. ЖРЭО заключило с другим ООО аналогичный договор аренды. Задолженность субъекта хозяйствования перед УП с мая по сентябрь 2018 года превысила Br3 тыс. Вместе с тем должностные лица ЖРЭО вплоть до прокурорской проверки не принимали мер по взысканию этой суммы, выставлению к оплате пени и процентов за пользование чужими деньгами.

По результатам проверки прокурор района внес представление и.о. директора ЖРЭО, в котором потребовал устранить нарушения. Акт надзора рассмотрен. Приняты меры по взысканию сумм задолженностей в принудительном порядке, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-