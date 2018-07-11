Прокуратура выявила нарушения в деятельности "Брестоблдорстроя" и подчиненных организаций

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила нарушения в КУП "Брестоблдорстрой". Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что предприятие не обеспечивало в полной мере безопасное состояние дорог. В частности, прокуроры в ходе проверки обнаружили повреждения дорожного покрытия, в том числе значительные, факты существенного износа горизонтальной дорожной разметки, ненадлежащего содержания автобусных остановок и дорожных знаков.

Отдельные организации, подчиненные КУП "Брестоблдорстрой", нарушали экологическое законодательство, что могло причинить ущерб окружающей среде.

В сфере противодействия коррупции установлены недостатки в работе по оформлению письменных обязательств о соблюдении ограничений для государственных должностных лиц.

Наряду с этим вскрыты многочисленные нарушения законодательства о госзакупках товаров (работ, услуг).

По результатам проверки прокуратура направила руководству организаций, подчиненных КУП "Брестоблдорстрой", 28 актов прокурорского надзора. В представлении, внесенном в КУП, требуется незамедлительно принять меры по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем. Кроме того, инициировано привлечение к дисциплинарной ответственности некоторых должностных лиц.-0-