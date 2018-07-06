Прокуратура выявила нарушения в интернатах Гомельской области

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области выявила некоторые нарушения в интернатных учреждениях. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам проверки соблюдения прав и законных интересов детей, находящихся в таких учреждениях, сообщает БЕЛТА.

Например, вспомогательная школа-интернат в Гомельском районе недостаточно обеспечена мебелью. В столовой и учебных классах столы и стулья не соответствовали росту воспитанников. Спальни не укомплектованы прикроватными тумбочками и шкафами для хранения их личных вещей. В спецшколе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи несовершеннолетних размещали в спальных комнатах без соблюдения нормы жилой площади на одного проживающего. В умывальники пищеблока и обеденного зала не подавалась горячая вода. Во многих интернатах выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Прокуроры обратили внимание и на проблему нехватки в этих учреждениях медработников.

Прокуроры пришли к выводу о том, что отсутствует системная работа интернатных и других учреждений, органов образования, соцзащиты, здравоохранения с родителями, поместившими своих тяжело больных детей в интернат или дом ребенка. Такая работа позволила бы изучить возможности и формировать мотивацию родителей вернуть своих детей в семью. Распространены случаи, когда родители, определив такого ребенка в интернатное учреждение, не интересуются его дальнейшей судьбой.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 13 человек. По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора приняты конкретные меры по защите интересов детей, находящихся в интернатных учреждениях. Они направлены не только на улучшение условий проживания воспитанников, оказания медицинской, социальной помощи, но и на повышение ответственности родителей.

Вместе с тем в целом в интернатах поддерживаются благоприятные условия для проживания, обучения и реабилитации детей, обеспечивается их социальная защита, охрана жизни и здоровья. Ситуация с организацией питания детей по сравнению с результатами проверки, проведенной прокуратурой в 2017 году, улучшилась.-0-