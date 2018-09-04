Прокуратура выявила нарушения во время уборочной кампании в Брестской области

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения в работе агропромышленного комплекса Брестской области во время уборочной кампании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.

"В целом в регионе выполнены требования по рациональному использованию и бережному хранению материальных ресурсов. Однако в отдельных организациях АПК прокуроры выявили факты бесхозяйственности и нарушения трудовой дисциплины. Так, во время проверки 98 сотрудников находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, более 20 из них были сторожами", - отметили в прокуратуре.

В период уборочной кампании зафиксированы несколько случаев уничтожения сельхозтехники из-за воспламенения от солнечных лучей или молнии. Но также возникали пожары и из-за нарушений техники безопасности. В частности, в одном из хозяйств Лунинецкого райна во время перевозки к месту складирования загорелись рулоны с соломой. Причиной происшествия стало отсутствие искрогасителя на выхлопной трубе работавшего двигателя трактора. Аналогичный случай произошел в Ивановском районе.

На некоторых предприятиях вскрыты факты несоблюдения технологических регламентов при заготовке кормов: превышение сроков закладки траншей, их ненадлежащее техническое состояние.

Также наниматели не всегда в полном объеме выполняли обязанности по созданию для работников безопасных условий труда. Например, при ремонтных работах не использовались противооткатные упоры, людей не обеспечивали средствами индивидуальной защиты, не предоставляли медицинские аптечки либо выдавали их неукомплектованными.

По результатам проверок в ходе уборочной кампании прокуратуры Брестской области возбудили 7 уголовных дел, внесли 25 представлений, вынесли 29 предписаний, привлекли к дисциплинарной ответственности более 50 человек.-0-