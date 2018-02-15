Промоакции, дегустации и скидки предложит торговля Гомельской области на участках в день выборов

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Промоакции, дегустации и скидки предложит торговля Гомельской области на избирательных участках в день выборов депутатов местных Советов 28-го созыва 18 февраля. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан, передает корреспондент БЕЛТА.

Торговое обслуживание на избирательных участках будет осуществлять 161 субъект хозяйствования: это более 930 стационарных и нестационарных объектов, в том числе 24 автомагазина. Работать торговые точки в день выборов будут с 8.00 до 20.00.

Покупателям предложат в ассортименте колбасные и кондитерские изделия, молочную продукцию, сыры, консервы, а также продукцию общественного питания, выпечку, мясные изделия и полуфабрикаты, фрукты и овощи, чай, кофе, соки и многое другое.

Снижение торговой надбавки на товары в среднем составит от 5 до 20%, на продукцию общественного питания - от 15 до 40%.

По словам Александра Качана, обслуживанием на избирательных участках будут заниматься торговые организации различных форм собственности, в том числе и сетевой торговли, а также предприятия-производители продукции.

Покупателей ожидают различные промоакции, а также приятные сюрпризы. Так, мясокомбинаты и молочные комбинаты региона планируют проведение дегустаций новой продукции и уже полюбившихся покупателям изделий. Учитывая, что вся нынешняя неделя масленичная, ряд объектов торговли представит тематическое оформление и наполнение: блины, оладьи со всевозможными начинками, мясные и другие блюда и напитки национальной кухни - все это и многое другое будет предложено покупателям.

Кроме того, на участках для голосования будут организованы выступления творческих коллективов, спортивные состязания, пленэры и фотовыставки, мастер-классы по различным направлениям, консультации специалистов здравоохранения, юристов, банковских сотрудников, работников социальной сферы и т.д.-0-