Промышленники Московской области готовы развивать кооперацию с белорусскими партнерами

17 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Промышленники Московской области заинтересованы в развитии кооперации с белорусскими партнерами в машиностроении и производстве молочной продукции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор Московского областного союза промышленников и предпринимателей (Регионального объединения работодателей) Владимир Козырев, который принимает участие в работе VII Международного экономического форума в Витебске.

Интерес московских производителей к сотрудничеству в сфере производства молочных продуктов обусловлен тем, что в России пользуется популярностью подобная продукция из Беларуси. "Наши компании пока немного отстают от белорусских коллег где-то в технологиях, по ряду других аспектов, поэтому данное направление является потенциально интересным для кооперации", - отметил Владимир Козырев. Кроме того, промышленники Московской области готовы предложить сотрудничество в машиностроении, в частности, в производстве техники для сельского хозяйства, строительства, специальных машин и механизмов. Тем более что для этого порой необходимо лишь восстановить налаженные еще во времена СССР кооперационные связи, считает Владимир Козырев.

Этому будет способствовать подписанное на международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве между Витебским областным союзом нанимателей и Московским областным союзом промышленников и предпринимателей. Комментируя документ, Владимир Козырев пояснил, что партнерские объединения работодателей намерены наладить обмен информацией и опытом, создавать условия для налаживания партнерских отношений между производителями регионов, выстраивая взаимодействие по отраслевому принципу. "Я впервые посещаю инвестиционный форум в Витебске, поэтому надеюсь на этой площадке найти местных производителей, которые могут стать потенциальными партнерами членов нашего объединения", - сказал Владимир Козырев. Кроме того, интересные аспекты в организации витебского форума он готов перенять и использовать при проведении 6 июля Дня промышленников Подмосковья, на который получили приглашение члены Витебского областного союза нанимателей. В мероприятии принимают участие руководители крупнейших промышленных предприятий региона, представители банковского сектора, экспертного и научного сообщества, инвесторы, реализующие проекты на территории Московской области. "У нас есть чему поучиться друг у друга и быть взаимно полезными", - уверен Владимир Козырев.

VII Международный экономический форум проходит сегодня в Витебске с участием делегаций из 14 стран. Вниманию гостей и участников представлен инвестиционный потенциал всех районов области. Организаторами выступают Витебский областной и городской исполнительные комитеты, Витебский областной центр маркетинга, администрация свободной экономической зоны "Витебск".-0-