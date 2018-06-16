16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прыгнувший под поезд в минском метро пассажир находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
"Пострадавшему оказана помощь в полном объеме. Операция по его спасению длилась более шести часов. Ее проводила бригада хирургов, травматологов, нейрохирургов", - сказали в пресс-службе.
Сейчас пациент находится в крайне тяжелом состоянии в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска.
Как сообщалось, 15 июня в 21.35 под прибывающий на станцию "Площадь Победы" поезд прыгнул человек. Его госпитализировали в БСМП.-0-
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