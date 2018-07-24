Психологи Минска помогут родителям первоклассников морально подготовиться к школе

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей с 1 августа по 30 сентября проведет в столице акцию "В школу с улыбкой!", сообщили БЕЛТА в учреждении.

На индивидуальных консультациях опытные психологи помогут родителям справиться со своими страхами, связанными с поступлением ребенка в школу. Они смогут узнать, как вести себя с первоклассником, чтобы помочь ему быстро и безболезненно адаптироваться и избежать первых трудностей в школьном коллективе.

Семинары-практикумы для родителей "Беседы на школьном пороге" затронут такие темы, как психологические особенности ребенка 6-7 лет; школьная зрелость (или психологическая готовность к школе); проявления школьной дезадаптации; трудности в первые годы обучения; развитие и поддержка в ребенке желания учиться.

Специалисты центра соцобслуживания бесплатно окажут психологическую помощь не только родителям, но и самим первоклассникам: запланированы семинары, тренинги и индивидуальные консультации. Тренинг для повышения стрессоустойчивости первоклассников "Хочу в школу!" поможет сохранить душевное и эмоциональное благополучие ребенка в период привыкания к новым условиям. Непринужденная творческая обстановка занятий с психологом позволит сформировать положительное отношение к школе, учителям и сверстникам, а выполнение игровых и арт-терапевтических упражнений поможет стать более уверенным и раскрепощенным.

Записаться на бесплатные семинары, тренинги, консультации и получить более подробную информацию можно по телефону (8017) 317-32-32.-0-