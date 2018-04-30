30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Птицей-символом Житковичского района стал чибис, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).
В голосовании поучаствовали более 2 тыс. местных жителей, и большинство отдало предпочтение чибису. Среди кандидатов на звание птицы-символа были также галстучник, луток, удод, белая лазоревка.
Чибисов можно увидеть на полях и лугах по всему Житковичскому району, в том числе на Туровском лугу. Эти птицы весной прилетают очень рано, еще в марте, как только начинает сходить снег.
Количество чибисов в мире сокращается из-за расширения площадей, на которых проводятся сельскохозяйственные работы. В Беларуси чибисов пока много, но есть тенденция к уменьшению их количества.-0-
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