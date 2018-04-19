Рабочие профессии занимают 76% заявленных в Пинске вакансий

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. День профориентации для учащихся выпускных классов пройдет 19 апреля в Пинске, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома Татьяна Вдовина.

Общегородское массовое мероприятие пройдет на базе областного центра инновационного и технического творчества. "Профориентационная акция рассчитана на учащихся выпускных классов общеобразовательных школ, которые не определились с выбором профессии. Ожидается, что его участниками станут не менее 500 школьников. В нашем городе создана хорошая учебная база, поэтому мы ориентируем выпускников школ на приобретение рабочих профессий. Потребность в них достаточно высока и на рынке труда города составляет 76%", - отметила замначальника управления.

Среди наиболее востребованных в Пинске рабочих профессий - швеи, медработники, повара, продавцы, слесари по ремонту оборудования, электрогазосварщики, мастера кузнечного дела и деревообработки. Во время мероприятия потенциальные абитуриенты смогут проконсультироваться с психологом и пройти тестирование на профпригодность, пообщаться с представителями учебных заведений, поучаствовать в мастер-классах. Так, учащиеся лицея строителей продемонстрируют навыки в облицовке плиткой и кладке кирпичом, колледжа машиностроения - в художественной ковке. Свои изделия презентуют будущие модельеры и парикмахеры из колледжа легкой промышленности. Колледж искусств подготовил выступление агитбригады. Всего в мероприятии примут участие представители десяти учреждений среднего специального образования города.

По состоянию на 1 апреля уровень официально зарегистрированной безработицы в Пинске составил 0,8% к численности экономически активного населения (при установленном прогнозном показателе не более 1,2%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года численность безработных уменьшилась в 1,7 раза - с 772 человек до 445. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 2,2 безработных на одну вакансию до 0,8. В рамках реализации мероприятий государственной программы социальной защиты и содействия занятости населения за январь-март трудоустроено 694 человека (из них 584 безработных). В том числе на созданные рабочие места, по оперативным данным, трудоустроено 100 человек.-0-