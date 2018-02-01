Работа некоторых пригородных автобусных маршрутов в Минске изменится с 6 февраля

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работа некоторых пригородных автобусных маршрутов изменится с 6 февраля, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
Так, отменяется выполнение рейса по пригородному автобусному маршруту №310 "ДС Славинского - Дубровка ч/з с/т Солнечный" отправлением от ДС Славинского в 19.05 по всем дням недели кроме воскресенья.
Организовывается выполнение рейсов по пригородным автобусным маршрутам №310 "ДС Славинского - Дубровка ч/з с/т Солнечный" отправлением от ДС Славинского в 19.10 по всем дням недели кроме воскресенья, а также №299 "ДС Уручье-2 - Областная больница" отправлением от ДС Уручье-2 в 18.55, от разворотного кольца областной больницы - в 19.47 по будним дням.-0-
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