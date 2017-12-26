Работа в Минске водитель, охранник, продавец и строитель: 26-28 декабря пройдут мини-ярмарки вакансий

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости Минска проведет на текущей неделе три заключительные в этом году мини-ярмарки вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 26 декабря в отделе обслуживания граждан №2 (просп. Любимова, 14) управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Свои вакансии предложат представители Минского областного управления Департамента охраны МВД, филиала "Автобусный парк №5" ГП "Минсктранс" и ООО "Универсам Славянский".

А 27 декабря следующий день соискатели рабочих мест приглашаются в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). Здесь их со своими предложениями будут ждать представители строительно-монтажного управления "Белэнергомонтаж" филиала РУП "Белэнергострой", Минского областного управления и Минского отдела Департамента охраны МВД Беларуси.

А 28 декабря в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) возможность найти подходящую вакансию предложат представители ГУ "Центральная лаборатория микрофильмирования и реставрации документов" и Партизанский отдел Департамента охраны МВД.

Все эти мини-ярмарки вакансий будут проводиться с 10.00 до 12.00. На месте можно будет пообщаться с представителями отделов кадров, узнать об условиях труда, размере заработной платы.-0-