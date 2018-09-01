Развитию системы образования и повышению статуса педагогов уделяется особое внимание - Мясникович

1 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Развитию системы образования и повышению статуса педагогов уделяется особое внимание. Об этом заявил на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в гимназии №3 Могилева, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей стране сегодня уделяется большое внимание развитию системы образования, созданию комфортных условий для работы педагогических кадров, повышению уровня материально-технической базы учреждений образования, - сказал председатель Совета Республики. - Особые слова благодарности я хочу высказать педагогам. Ведь вы вершите замечательные дела, и государство всегда на должном уровне оценивает ваши усилия. Мы знаем о трудностях и проблемах, которые существуют в системе образования. Это вопросы, касающиеся статуса педагогов, улучшения материально-технической базы учебных заведений и повышения заработной платы. Поверьте, мы это не просто фиксируем, а принимаются соответствующие решения, чтобы педагогам, людям, которые действительно посвятили всю свою жизнь работе с молодежью, уделялось должное внимание".

Михаил Мясникович отметил, что, направляя детей в школу, родители не должны дистанцироваться от их образования и воспитания. Только вместе, с участием местных органов власти, школы и семьи, можно решить вопросы достойного воспитания настоящих граждан Беларуси.

Председатель Совета Республики тепло и сердечно поздравил участников торжества с Днем знаний и пожелал, чтобы все цели и задачи, которые преследуют семья и школа, состоялись, и не только конкретно в этом учебном заведении, но и в целом в стране. От Совета Республики он вручил гимназии в подарок интерактивную доску, а почетные гости праздника знаний передали учащимся первых классов в подарок от главы государства книги "Беларусь - наша Радзіма".

Во время посещения гимназии Михаил Мясникович познакомился с ее историей, посетил выставку поделок учащихся и мастер-класс.

Учреждение образования ведет свою историю с открытия в 1789 году четырехклассного народного училища, а в 1809-м на его базе - мужской гимназии. Нынешнее учреждение образования создано решением Могилевского облисполкома в 1991 году на базе СШ №3 с углубленным изучением английского языка.

Гимназия размещается в двух зданиях общей площадью 6 727 кв.м. На данный момент в 44 классах гимназии обучаются 942 ученика, проживающие в разных районах города. Используются 50 учебных кабинетов разного назначения, актовый зал на 250 мест, спортивный и тренажерный залы, плоскостные уличные спортивные сооружения. В 2019 году гимназия отметит свой 230-летний юбилей.-0-