Реализация декрета о содействии занятости требует от местных властей гибкости - мнение

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация декрета №1 "О содействии занятости" требует гибкости от местных властей. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Кличевского районного объединения профсоюзов Сергей Грешилов, передает корреспондент БЕЛТА.

Декрет, направленный в первую очередь на активизацию работы органов власти по трудоустройству, содействию занятости и самозанятости, требует от них гибкости и умения учитывать специфику региона, отметил Сергей Грешилов. Например, Кличевский район преимущественно сельскохозяйственный, около 60% его территории занято лесами, крупных промышленных производств нет. "Для того, чтобы трудоустроить безработных, людям предлагают переобучиться и получить востребованные в районе специальности, связанные с сельским хозяйством", - отметил он. В 2017 году переобучение в Кличевском районе прошли 16 человек, они получили специальность механизатора. В 2018 году все желающие смогут освоить специальность швеи и получить место на ЧПТУП "Славянка-Кличев".

Кроме того, люди могут рассчитывать на финансовую помощь при смене места работы, открытии своего дела.

По словам Сергея Грешилова, уровень безработицы в Кличевском районе на январь составляет 0,6%. "Есть возможность улучшить этот показатель, так как на одного безработного имеется около двух вакансий", - добавил он.

Сегодня в штаб-квартире ФПБ в Минске состоялось республиканское совещание профсоюзных работников со всех регионов. Профсоюзный актив обсуждал актуальные вопросы жизни страны, в числе которых меры по реализации декрета №1.-0-