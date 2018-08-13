Регионами Узбекистана востребован белорусский опыт в производстве и сельском хозяйстве - Садыков

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Регионы Узбекистана интересует белорусские опыт и технологии в производстве и сельском хозяйстве. Об этом заявил сегодня журналистам в Гродно председатель комитета по инвестициям Республики Каракалпакстан Камал Садыков, который находится в составе делегации представителей Каракалпакстана и Сурхандарьинской области Узбекистана в Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверены, что визит и переговоры послужат хорошим импульсом для развития дальнейшего сотрудничества между регионами. Есть много направлений работы. В первую очередь это инвестиционное сотрудничество, создание совместных производств и предприятий в промышленной сфере: от машиностроения до химической отрасли, строительства. Также нам необходимо активизировать торговые отношения", - сказал Камал Садыков и подчеркнул, что регионами Узбекистана востребован белорусский кадровый опыт и технологии в различных сферах, в том числе в производстве и сельском хозяйстве.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов на встрече с узбекской делегацией отметил: "Нам необходимо активней развивать региональное сотрудничество. Тем более, что Беларусь и Узбекистан связывают хорошие отношения. Пока объем товарооборота между нашим регионом и Узбекистаном не такой большой. Потенциал использован далеко не полностью. Тем более, что есть определенный интерес к белорусской продукции. В частности, востребованной на рынке Узбекистана может быть сельхозтехника, которую выпускают предприятия региона, продукты питания. Прорабатывался вопрос создания на территории Узбекистана совместных производств, в первую очередь сборочных линий сельхозмашин. Среди других возможных сфер сотрудничества - логистика".

Делегация, которая находится с визитом в Гродненской области, знакомится с промышленным и экономическим потенциалом региона, посещает предприятия области. Также на базе СЭЗ "Гродноинвест" состоится бизнес-форум, где будут представлены предприятия мясной и молочной отрасли, легкой промышленности и др.-0-