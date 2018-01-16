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Рейд по улицам Витебска с ГАИ: свободолюбивые пешеходы и лихачи на зебре

Регионы 16.01.2018 | 14:25
Фото из архива
Фото из архива

16 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Госавтоинспекция Витебской области намерена вести профилактику ДТП с участием возрастных пешеходов совместно с медиками, соцработниками и почтальонами. О планах корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник УГАИ УВД Витебского облисполкома Михаил Дядичкин во время рейда по улицам областного центра.

Витебская ГАИ усиливает профилактическую работу в связи со сложной ситуацией на дорогах - с начала года под колесами автомобилей погибли 7 пешеходов, травмы в ДТП получили 8 человек. При таких обстоятельствах начальник ГАИ лично выезжает на место аварий и участвует рейдах, чтобы оперативно реагировать на ситуацию и в максимально короткие сроки решать проблемные вопросы. "Конечно же, мы анализируем ситуацию и выявляем причины. Получается так, что виноваты и пешеходы, и водители. Причем в процентном соотношении это 50 на 50. Водители нарушают скоростной режим, а также отвлекаются от управления авто на телефонные разговоры и гаджеты, а пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах, не обозначают себя световозвращающими элементами, выходят на проезжую часть, не убедившись в собственной безопасности", - констатирует Михаил Дядичкин.

Он также обращает внимание на то, что часто под колеса машин попадают пожилые люди. "В чем причина? Наверное, здесь есть и наша недоработка. Мы активно сотрудничаем со СМИ, размещаем информацию в интернете, инспекторы приходят в детские сады, школы, трудовые коллективы, где, общаясь с людьми, объясняют основные правила поведения на дороге, разъясняют пешим участникам движения, как правильно себя вести. И получается так, что пенсионеры выпадают из нашего поля зрения, - говорит начальник управления. - Чтобы восполнить этот пробел, мы намерены вести профилактическую работу в тесном сотрудничестве с медиками, социальными работниками и почтальонами. Люди этих профессий по роду своей деятельности часто общаются с пожилыми гражданами". К профилактической работе в среде пенсионеров планируется подключить и детей. "Школьники будут писать письма-обращения к дедушкам и бабушкам с просьбами быть внимательными на дороге и помнить, что дома их очень ждут родные. К тому же каждый ребенок лично поговорит со своими пожилыми родственниками и напомнит правила безопасного поведения", - рассказывает Михаил Дядичкин. Теме профилактики дорожно-транспортного травматизма будут посвящены и внеочередные родительские собрания, которые пройдут повсеместно.

Начальник УГАИ отмечает, что особенно внимательными необходимо быть водителям с небольшим стажем. "Желанием проехать с ветерком вкупе с неопытностью зачастую приводит к трагедии", - подчеркивает собеседник. Водителям и пешеходам также следует быть максимально внимательными в темное время суток. В период с 18 до 20 часов на дорогах большое количество и машин, и людей. Все участники движения торопятся и пренебрегают элементарными мерами безопасности. Получается так, что беспечные пешеходы, которым лень дойти до перехода, просто бросаются под колеса спешащим куда-то водителям. "Практически все предпосылки трагедии, о которых мы говорим, сошлись воедино в смертельном ДТП, произошедшем в Витебске вечером 11 января. Недавно получивший права парень на BMW насмерть сбил 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте", - приводит пример Михаил Дядичкин.

Во время рейда начальник управления рассказал еще об одной новации ГАИ региона - это светоотражающие щиты, которые подсвечивают пешеходов. Таким приспособлением уже оснащен переход через Новооршанское шоссе у гимназии №9 и СШ №12. Щит, расположенный у края проезжей части за зеброй по ходу движения автомобиля, подсвечивает силуэт пешехода, который собирается перейти улицу, и тем самым делает его более заметным для водителя. Светоотражающие фоновые щиты изготавливаются из отслуживших свое дорожных знаков (на квадратное основание наносится световозвращающая пленка белого и желтого цвета). Планируется, что подобные конструкции появится на пешеходных переходах, которые расположены возле детских садов и школ областного центра.

Во время рейда мы проехали по спальным районам Витебска, побывали на одном из центральных проспектов и на окраине города. Общее впечатление - пешеходы стремятся перейти дорогу где угодно, но только не там, где положено. Вместе с инспекторами интересуюсь у женщины в возрасте, почему она переходит проезжую часть как раз между двумя пешеходными переходами, расположенными метрах в 100 друг от друга. "Мне тяжело туда дойти с полными сумками. Как вы себе представляете, что я отсюда пойду туда?" - отвечает пешеход.

Буквально через пару минут здесь же перебегает дорогу мама с мальчиком. "Мы очень торопимся. Опаздываем в бассейн. Простите, больше не буду так делать", - говорит нарушительница. Спрашиваем: "А не боитесь, что ваш ребенок сам будет перебегать здесь дорогу и попадет под машину?". Ответ ставит в тупик: "Нет-нет, что вы. Сам он не побежит здесь. Я ему объясняю, как правильно себя вести на дороге". Инспектор терпеливо разъясняет женщине прописную истину - воспитывают не словом, а примером. Можно сколько угодно говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо, но наши дети, как губка, впитывают модели поведения родителей, бабушек и дедушек, а также других взрослых людей.

Пообщавшись еще с несколькими пешеходами и понаблюдав за поведением людей, которым легко перебежать проезжую часть, перелезть ограждения, но очень трудно дойти до перехода, я, кажется, нашла универсальный ответ на вопрос о том, почему люди переходят проезжую часть в неустановленном месте. Он звучит примерно так: "Потому что пешеходный переход не там, где я хожу".-0-

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Теги
Витебская область, ГАИ
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