Реконструкция автодороги из Минска до Полоцка начнется весной 2019 года

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция автодороги из Минска в Полоцк начнется весной 2019 года, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

"Мы получили ресурсы на проектные работы по дороге М3 Минск-Витебск. Это даже не столько витебское, сколько полоцкое направление, поскольку стоит задача через Полоцк, развивая это направление, уйти в сторону Санкт-Петербурга", - рассказал министр. В этом случае расстояние из Минска до Санкт-Петербурга станет короче на 132 км, если сравнивать с маршрутом через Оршу. "Мы хотим такой коридор постепенно создать, но первая задача - до 2021 года прийти в Полоцк с качественной дорогой. Работы по первой очереди начнутся в марте-апреле 2019 года", - добавил глава ведомства.

Анатолий Сивак проинформировал, что не вся дорога будет реконструироваться, поскольку там есть участки, которые относительно недавно были отремонтированы. В частности, планируется дополнительно построить еще по одной полосе до Боровлян, поскольку в пиковое время там наблюдается большой трафик. Намечено отремонтировать бетонную дорогу до Логойска. "В первой очереди - от Логойска до Плещениц - будем делать дорогу первой категории по две полосы в каждую сторону. Сегодня этот участок - один из самых загруженных в стране. И одновременно с первой очередью - от кольца за Лепелем до Полоцка (автодорога Р46. - Прим. БЕЛТА) - будет дорога второй категории с уширенной обочиной. И участок дороги, если брать обратно, - от начала Лепеля и до этого же кольца - планируем сделать первой категории", - пояснил министр.

По его словам, источники финансирования данных работ пока не найдены. В настоящее время Минтранс ведет переговоры с ЕАБР, а также с европейскими банками.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке