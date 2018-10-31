Реконструкция бани №1 в Минске начнется в 2019 году

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию бани №1 (ул. Б.Хмельницкого) в Минске планируется начать в 2019 году, сообщил журналистам начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Проект находится на экспертизе, надеемся, что в начале следующего года приступим к работам", - отметил Юрий Натычко.
Планируется обновить помещение в соответствии с современными требованиями, сохранив прежний облик и основную функцию. Здесь предусмотрено два общих отделения - мужское и женское (каждое на 28 человек), душевые с кабинками для переодевания, плавательный бассейн, парилки, небольшой объект общепита.
Всего в Минске насчитывается 144 бани и сауны, в том числе ведомственные и частные. В объединение "Городские бани" входит девять объектов. В целом, по словам Юрия Натычко, спрос на банные услуги несколько падает, но сформировался круг любителей бань, для которых это встречи по интересам.-0-
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