Реконструкция яслей-сада на 180 мест запланирована в пригороде Бреста

7 февраля, Пинск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция яслей-сада начнется в текущем году в пригороде Бреста, сообщил сегодня на выездной коллегии управления образования облисполкома начальник управления Юрий Просмыцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о пристройке к ГУО "Ясли-сад д.Скоки" Брестского района. В настоящее время здесь располагаются две группы на 35 мест. При этом своей очереди ждут еще 150 юных жителей деревень Скоки, Тюхиничи, Старое Село. Планируемая реконструкция должна увеличить вместимость учреждения дошкольного образования до 180 мест. Предполагается, что к существующему зданию будут пристроены два двухэтажных корпуса, в которых разместятся восемь групп. Основное здание будет переоборудовано под пищеблок и размещение одной детсадовской группы.

В настоящее время проект находится в стадии разработки. К реконструкции, которая будет осуществляться за счет средств областного бюджета, планируется приступить в этом году. Ориентировочная стоимость объекта составляет Br4 млн.

В текущем году также продолжится строительство детского сада на 350 мест в микрорайоне Юго-Запад-2 и школы-сада с 150 дошкольными местами в микрорайоне Юго-Восток-4 в Бресте. Ввод объектов намечен на этот год. Запланировано начало строительства детских садов на 240 мест в микрорайонах Боровки-3 Барановичей и Радужный в Пинске с вводом в эксплуатацию в 2019 году.

В целом в Брестской области обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования на сегодня составляет 94,2%. В том числе этот норматив выполнен в Московском районе Бреста, где проблема обеспеченности местами в детских садах стояла наиболее остро (при стандарте 85% фактически обеспеченность составляет 85,3%). В области обеспечен стопроцентный охват детей пятилетнего возраста подготовкой к обучению в учреждениях общего среднего образования.

В целях обеспечения шаговой доступности дошкольного образования в прошлом году в регионе дополнительно создано 710 мест, в том числе 630 - за счет реализации мероприятий, направленных на эффективное использование имеющихся площадей (в Барановичах - 90 мест, в Бресте - 418, в Пинске - 25, Малорите - 97 мест).-0-

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