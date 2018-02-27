Реконструкция цеха инкубации завершится в 2018 году на птицефабрике "Дружба"

27 февраля, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. На птицефабрике "Дружба" в текущем году будет завершена реконструкция цеха инкубации. Об этом сообщил председатель Барановичского райисполкома Василий Хватик, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня состоялось выездное заседание Брестского облисполкома, на котором рассмотрены комплексные планы социально-экономического развития города Барановичи и Барановичского района. В районе ставку делают на повышение эффективности производства основных видов сельскохозяйственной продукции. В частности, на птицефабрике "Дружба" в этом году завершается работа по реконструкции цеха инкубации. Это позволит предприятию увеличить производственные мощности до 40 млн штук яиц в год. В проект будет вложено Br2,7 млн, в том числе Br1,5 млн кредитных ресурсов.

Кроме того, Барановичский район работает над развитием мясного и молочного животноводства. Так, в агрокомбинате "Мир" запланировано проектирование и строительство молочно-товарной фермы на 1,2 тыс. голов стоимостью Br14,5 млн. Предусматривается возведение коровника на МТФ в деревне Гинцевичи, реконструкция ферм в Могилянах и Застаринье. На 2020 год намечено проектирование и строительство еще одной молочно-товарной фермы в Крошине. Также в планах построить на базе ОАО "Барановичхлебопродукт" репродуктор на 2,5 тыс. голов свиноматок и площадку для выращивания и откорма свиней.

"В результате модернизаций к 2020 году сельхозорганизации района увеличат производство молока на 17%, птицы - на 8%, куриных яиц - на 14%", - отметил Василий Хватик.

Комплексный план развития Барановичского района в том числе включает повышение эффективности работы промышленной отрасли, социальной сферы, активизацию предпринимательской инициативы, привлечения прямых иностранных инвестиций.-0-