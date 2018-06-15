РЕПОРТАЖ: Большая привлекательность малой родины

Сон на ульях, экотропы с богатейшей флорой и фауной, бердвотчинг, угощения прямо с огорода - эти и другие преимущества отдыха уже давно оценили гости нашей страны. Если раньше такие услуги предлагали лишь единицы, то теперь все больше белорусов понимают, каким огромным потенциалом обладают даже небольшие деревни - их малая родина. Они загораются идеями и инициативами, воплощать которые помогают европейские гранты. Как это происходит, корреспондент БЕЛТА узнавала в пресс-туре по Воложинскому району.

Начинаем путешествие с агроусадьбы "Медовая королева". Уже из названия понятно, что центральное место здесь занимает пасека. Хозяйка Анастасия Хаврюк, встречая гостей, сразу предупреждает: "Если пчела к вам подлетает, не машите руками, не пытайтесь ее поймать или отмахнуться. Лучше пригнуться и аккуратно отойти, если она подлетела совсем близко".

Рядом с пасекой находится небольшая деревянная постройка - апи-домик. Вдоль стен можно увидеть по 4 разноцветные дощечки. Это леточки для пчел, каждая из которых - вход в улей. Внутри домика над ульями оборудованы лежанки. При строительстве и обработке дерева использовались только натуральные материалы. Анастасия объясняет: входить в здание можно в бахилах или босиком, гаджеты лучше оставить снаружи. И не стоит шуметь - это может разозлить пчел.

В апи-домике приятно пахнет медом, воском, прополисом. Если удобно устроиться на лежанке и прислушаться, можно услышать жужжание пчел, ощутить их вибрацию. Насекомые находятся в 5-6 см от человека, их звуки и запах меда проникают внутрь через щели в 3 мм между дощечками лежанки.

"Когда человек расслабляется и засыпает, все функции организма настраиваются на правильный лад. От одного визита в апи-домик эффекта может и не быть, но после курса в 5-10 процедур изменения почувствуются. Так можно избавиться от депрессии, стрессов. Однако важно помнить: это не лечебная процедура, а вспомогательная терапия", - объясняет Анастасия.

Технологию апи-домика хозяева подсмотрели в Украине. В соседней стране "пчелолежанки" можно найти почти на каждой пасеке, в Беларуси это пока не так широко распространено. Апи-домик открыт с мая по сентябрь (во время активной жизни пчел). Пройти курс "пчелиной терапии" в агроусадьбе "Медовая королева" любой желающий сможет уже в конце июня. Те, кто будут нуждаться в сне на ульях по медицинским показаниям, воспользуются услугой бесплатно. Ожидается, что новый объект туризма будет привлекать около 200 посетителей в год.

На прощание гостеприимная хозяйка Анастасия угощает нас медом и блинами. Даже не поспав на ульях, мы чувствуем положительный "пчелиный" заряд и бодрые отправляемся дальше - на берег Саковичского водохранилища. Здесь по местной инициативе "Птица в объективе" создана площадка для наблюдения за пернатыми в естественной среде их обитания. Бердвотчинг сейчас захватывает все большее количество взрослых и детей. Оглядывая окрестности через предложенные бинокли, подзорные трубы и фотоаппараты, мы тоже втягиваемся в процесс. Даже не будучи профессиональным орнитологом, можно почувствовать азарт первооткрывателя, распознавая каждую из увиденных птиц. Помогает в этом информационный стенд, оборудованный в просторной беседке: указаны характерные для этой местности крылатые, в том числе занесенные в Красную книгу Беларуси.

К слову, приобщиться к новому виду досуга может любой желающий вне зависимости от возраста и физических возможностей: площадка является безбарьерной. Это подтверждает один из наших спутников, герой проекта "Воложин без барьеров" Владимир Потапенко. Причем приезжать сюда можно целой компанией. Кто-то может заниматься бердвотчингом, а кто-то - наслаждаться прогулками по реке или вдоль нее по велосипедному и пешему маршрутам.

Обсудить птиц, посмотреть сделанные фотографии и видео в будущем можно будет в презентационном помещении в агроусадьбе "За мосточком". По словам хозяина усадьбы Дмитрия Наконечного, при содействии ЕС-ПРООН закуплены экран и проектор, которые будут размещены в строящемся здании. Приобщиться к дискуссии смогут в том числе люди с ограниченными возможностями.

Как рассказывает Дмитрий, агроусадьба предложит гостям и другие виды отдыха. Оборудована площадка для мини-футбола и волейбола, можно поиграть в бадминтон, покататься на лодке или велосипеде, организовать охоту. Искателям новых знаний и впечатлений придутся по вкусу обучающие занятия по рыбалке и подводному плаванию, экскурсии на лодках по красивейшим окрестным местам Западной Березины, велосипедные и пешие походы.

Переезжаем в сам Воложин, чтобы оценить городские инициативы. Здесь попадаем в мини-центр безопасности жизнедеятельности на базе СШ №2, где в игровой форме дети могут отработать навыки безопасного поведения. "Комплекс расположился в трех комнатах. В одной проводим инструктаж, во второй на практике обучаем детей правильно реагировать на экстренную ситуацию, в третьей разбираем причины возгорания и затопления с помощью технологий дополненной реальности", - знакомит с центром заместитель начальника Воложинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Павел Тарасевич.

Первый комплекс наглядно учит детей правильно помогать провалившемуся под лед. В углу расположен манекен, который двигается и машет руками. Если ребенок правильно себя ведет, то есть передвигается ползком, распластавшись на льду и протягивая клюшку тонущему, то манекен хватается за нее и спасается. Когда дети просто подходят к тонущему, они проваливаются: площадка комплекса резко опускается вниз.

Другой тренажер помогает научиться правильно вызывать спасательные службы со стационарного и мобильного телефонов, третий - грамотно использовать огнетушитель. В этой комнате тоже есть манекен, на котором ребята постарше тренируются оказывать первую помощь.

Во второй комнате в обучении школьников используются планшеты, которые с помощью технологий дополненной реальности генерируют опасные ситуации. Дети разбирают их, работая в двух командах по 3-4 человека. Смоделированные в планшете сценарии выглядят действительно реалистично.

За каждым из этих проектов стоят небезразличные к проблемам общества люди. Тем, кто делает мир лучше, посвящена фотовыставка "Проекты в лицах", торжественно открытая в Воложине. "Уже четвертый год выставка путешествует по Беларуси. Она рассказывает не только о проектах, которые финансирует ЕС. Прежде всего это люди, которые стоят за каждой из инициатив. Мы работали с ними, видели, как они загорелись идеей и как ее реализовали. Сегодня можно познакомиться с 29 историями, чтобы впечатлиться и, возможно, самим реализовать что-либо", - отмечает заместитель руководителя программ сотрудничества представительства ЕС Элгарс Озолинш.

Один из реализованных проектов - инклюзивная экологическая тропа "Белокорец" в Налибокской пуще. На территории около 1,3 км размещены деревянные макеты животных и птиц, что позволяет посетителям представить себе многообразие флоры и фауны местной природы. Информация на стендах написана по методу "ясного языка" и продублирована шрифтом Брайля, благодаря чему посещение экотропы будет интересным и познавательным для незрячих и людей с ментальными нарушениями.

Во время создания объекта, рассказывает директор республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" Василий Гурков, учитывались особенности лиц с ограниченными возможностями и самой пущи. "Во-первых, мы расположили тропу максимально близко к дороге и применили специальное покрытие, чтобы люди могли легко подъехать и перемещаться по тропе. Во-вторых, выбрали наиболее экологически чистый участок леса, на котором представлены пять биотопов", - объясняет он.

При разработке идеи инклюзивной экотропы использовался опыт национальных парков Европы. Вдоль дороги размещены интерактивные стенды с описанием растений и следов животных, тактильные карты тропы для незрячих и слабовидящих, доступные беседки.

Налибокская пуща представляет собой самый большой в Европе цельный равнинный лесной массив. Преобладают сосновые насаждения - боры. Встречаются на пути и мелколиственные леса: ольха, береза, осина, дуб, ясень. Шелест листвы мягко гармонирует с шумом протекающей рядом Ислочи.

В будущем здесь будет установлена система видеонаблюдения. Экотропа сможет принимать до 800 туристов в день. Для инвалидов вход будет бесплатным.

Проект ЕС-ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" максимально учитывает уникальные особенности малых населенных пунктов. В Минской области за 2016-2018 годы реализации проекта уже воплощены в жизнь 23 инициативы, которые улучшили качество жизни местного населения, поспособствовали развитию туризма и образования. Потому что сами жители смогли увидеть потенциал малой родины и захотели его разумно использовать.

























































Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-