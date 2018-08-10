РЕПОРТАЖ: Большие преобразования для здоровья маленьких пациентов

Высокотехнологичное оборудование, комфортные палаты, удобная инфраструктура и большой коллектив настоящих профессионалов - после масштабных преобразований Гомельская областная детская клиническая больница готова оказывать помощь маленьким пациентам на качественно новом уровне. Корреспонденты БЕЛТА увидели итоги реконструкции важного для региона объекта.

Возведение больничного комплекса находилось на контроле у главы государства. Посещая в июне 2016 года в Гомеле строительную площадку объекта по реконструкции областной детской клинической больницы, Александр Лукашенко поручил оснастить ее самым современным оборудованием. На тот момент Гомельский регион оставался единственным в стране, где не было многопрофильного детского учреждения. Сегодня областная детская клиническая больница - современный комплекс, объединивший всю педиатрическую службу Гомеля.

"До этого она была разобщена. Сейчас наш стационар обладает всеми возможностями для диагностики и лечения заболеваний у пациентов со всей области, любого возраста, начиная от новорожденных и до 18 лет, - подчеркивает главный врач учреждения Вячеслав Ижаковский. - Концентрация сил - это важно. Ранее, когда возникала необходимость консультации несколькими специалистами разного профиля, ребенка приходилось возить в разные точки города. Сейчас все собраны на одной базе. Это позволяет сделать диагностический процесс динамичным и оптимальным".

После реконструкции площадь больницы стала больше на 35 тыс. кв.м, мощность учреждения увеличилась на 190 коек до 552. Здесь функционируют 14 отделений (ранее было 9). Появились, в частности, хирургическое и эндоскопическое отделения, создано детское травматологическое, которого не было в Гомельской области. Кроме того, в комплекс будет включена и детская ортопедия, которой также не было в регионе.

Больница оснащена диагностическими комплексами, установками. К примеру, высокотехнологическое оборудование установлено в кабинетах для проведения магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

В новых операционных внедрены системы для проведения телемедицинского консультирования. "Операционные сделаны по высшему классу. Так, в интегрированной операционной хирург может из стерильной зоны управлять всем оборудованием (освещением, набором камер, рабочей аппаратурой, множеством других приборов), не нуждаясь в помощниках, санитарках", - рассказывает заведующий отделением детской хирургии Юрий Дмитриев.

По его словам, созданные условия позволяют перейти на качественно новую ступень оказания медицинской помощи маленьким пациентам. "Здесь гораздо больше комфорта и удобств для детей. И это очень достойный уровень, который есть не во всех клиниках за границей", - отмечает медик.

В отделении смогут проводить практически весь спектр операций, за исключением кардиохирургических. При этом врачи планируют увеличивать количество лапароскопических операций.

Кроме того, считает заведующий отделением, с введением новшеств у персонала появилась отличная возможность развивать и совершенствовать свои знания и профмастерство.

Неотложная круглосуточная помощь оказывается в отделении анестезиологии и реанимации. После реконструкции в нем размещаются 22 койки (до этого 12). Из них шесть - в неонатальном блоке, куда поступают детки в возрасте от 0 до 28 суток с тяжелыми патологиями, а также с экстремально низкой массой тела (менее 1 кг).

"Очень важно, чтобы такие малыши находились под вниманием профессионалов, имеющих опыт выхаживания", - говорит заведующая отделением Наталья Чикичева. Неонатальный блок оборудован специальными кювезами с новыми опциями, функциональными возможностями, например, акустическими системами, которые позволяют малышам слышать мамин голос, музыку. Есть и аппараты искусственной вентиляции легких, адаптированные специально для деток с низкой массой тела.

К слову, минимальный вес ребенка, которого выхаживали врачи отделения, был 680 г. Сегодня этой девочке почти три года, она отлично себя чувствует, активна, подвижна. Специалисты говорят, что если еще лет 15-20 назад в подобных случаях вопрос стоял о сохранении жизни, то сегодня акцент делается и на качестве дальнейшей жизни ребенка, его социализации.

До 40 малышей готово принять педиатрическое отделение для новорожденных. Условия, созданные здесь, максимально приближены к домашним. В палате размещаются мама с ребенком.

Некоторое время назад с маленьким сыном Ярославом в отделении находилась Наталья Кукса. "Конечно, поначалу было тревожно, - призналась молодая мама. - Однако доброжелательность, внимательность персонала больницы, советы профессионалов помогли справиться с эмоциями. К тому же в палате комфортно и удобно, есть пеленальный столик, весы для детей, выполнение процедур контролируется в том числе специальным оборудованием. В общем, концентрировались только на здоровье малыша".

О работе детского организма, его резервах могут рассказать специалисты отделения функциональной диагностики. Здесь обследования проходят в том числе дети с нарушениями ритма сердца. "Если у ребенка обнаружено отклонение от норм на кардиограмме, его направляют к нам. Для проведения обследований используется беговая дорожка, велоэргометр, высокотехнологичное оборудование", - поясняет заведующая отделением Наталья Скуратова.

После нагрузочных проб, мониторирования специалисты дают рекомендации, определяют алгоритм и режим дальнейшей физической нагрузки. Узнать возможности своего организма помогают и детям, которые планируют заниматься спортом на профессиональном уровне.

В больнице заботятся о том, чтобы процесс выздоровления для маленьких пациентов был максимально комфортным. Ребята помладше госпитализируются с родителем. С детьми постарше работает воспитатель, при длительном пребывании - учителя. Обустроены игровые комнаты.

"Выздоравливать в буквальном смысле помогают даже стены", - замечают родители пациентов, внимательно рассматривая рисунки в коридорах, отделениях, выполненные студентами гомельских вузов и учащимися ссузов.

"Мы стараемся поддерживать такую атмосферу, чтобы ребенок не ощущал дискомфорт, оторванность от дома, своей семьи", - добавляет главврач больницы. Ведь это важный фактор на пути к выздоровлению.

Тамара СУБОТКО,

ФОТО Вячеслава КОЛОМИЙЦА,

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