РЕПОРТАЖ: Иваново готовится к встрече гостей Дня белорусской письменности

В последний раз праздник письменности Брестская область принимала в 2011 году. Тогда столицей просвещения стали Ганцевичи. Спустя семь лет такой чести удостоился еще один живописный городок на Полесье - Иваново. Он ждет гостей XXV Дня белорусской письменности в первые выходные сентября. Корреспонденты БЕЛТА отправились на малую родину Наполеона Орды, чтобы посмотреть, чем местные жители готовятся удивлять.

Наш путь пролегает по трассе М10, связывающей Кобрин и Гомель. Проскочить нужный поворот практически невозможно: въездная стела еще издалека гостеприимно приглашает заехать в Иваново. Местные жители предпочитают неторопливый ритм жизни, тем самым говоря гостям, чтобы они тоже не спешили и осмотрелись. Сейчас, например, они могут увидеть, как город преображается ко Дню белорусской письменности.

"Работы на некоторых объектах уже завершены, другие - в высокой степени готовности. Все запланированные мероприятия будут выполнены в срок", - отмечает заместитель председателя Ивановского райисполкома Григорий Сыса. И предлагает нам пройтись по городу, чтобы убедиться в этом лично. Далеко идти не нужно: все под рукой.

Символично, что одним из первых объектов, который распахнул свои двери ко Дню письменности, стал магазин ОАО "Белкнига". Ивановцы заглядывают сюда с удовольствием, отмечая, что книжный в городе появился после долгого перерыва. "Продукция пользуется спросом, люди соскучились по книжному магазину. Теперь им не нужно ездить в другие города. В Иваново они могут купить книги семи издательств - от классики до современной детской литературы", - рассказывает администратор магазина Людмила Займист.

Новая торговая точка расположена в центральной части города. Именно здесь 1-2 сентября разместятся основные площадки Дня письменности. В частности, на площади обоснуется книжный салон, неподалеку расположатся ремесленные ряды. Доминантой прилегающей улицы 17-го сентября будет памятный знак "Янава слова". Со дня на день специалисты приступят к его установке.

Авторский коллектив Алеся Шатило, Алексея Сорокина и Анны Богаткиной предложил использовать в композиции солнечные часы. Ее центральным элементом станет закрепленное в мраморной чаше перо - символ рукописей, от которых берут начало печатные тексты. К знаку приставят камни, на которых выгравируют даты и названия городов, которые становились столицами Дня белорусской письменности. На главном же постаменте будет красоваться запись о юбилейном форуме в Иваново.

"Мы реконструировали улицу 17-го сентября в пешеходную. Теперь она стала продолжением зоны отдыха, которая начинается на площади. По вечерам здесь любят собираться молодежь, семьи с детьми, поэтому логичным было оборудовать также игровую площадку", - пояснил Григорий Сыса.

С открытия памятного знака 2 сентября начнется программа основного праздничного дня. Затем шествие проследует в парк, к главной сцене. Сейчас на этом участке работы в самом разгаре. Его инфраструктура изменится кардинально. В рекреационной зоне обустроят больше тротуаров, модернизируют систему освещения, оборудуют новую игровую площадку. Также появится больше возможностей для тех, кто предпочитает активный отдых. В распоряжении горожан будут футбольная, волейбольная, теннисная и воркаут- площадки. Еще одним новшеством станет первая в Иваново велосипедная дорожка. Она будет пересекать парк по периметру. Всего длина маршрута составит более 2,5 км.

"Город преображается, приятно, что много внимания уделено именно детям, - поделилась впечатлениями местная жительница Ирина. - Мы очень рады проведению Дня письменности. К нам смогут приехать гости со всей страны, чтобы посмотреть на красивый Иваново, вместе с нами отметить праздник".

Еще одним объектом, который значительно обновится, станет средняя школа №4. Она особенная - единственная в Брестской области среди городских учреждений образования, где обучение ведется на белорусском языке. По словам директора школы Елены Федорук, дети наравне со взрослыми рады поучаствовать в праздновании Дня белорусской письменности. "Мы также примем участие в мероприятиях, в школе разместится пресс-центр. Для детей это отличная возможность больше узнать о нашем культурном наследии, встретиться с корреспондентами, писателями - людьми, которых они раньше читали или слышали", - считает педагог.

Ко Дню белорусской письменности Иваново станет не только привлекательнее, но и культурно богаче. Специально к этому событию будут выпущены книги "Памятники Ивановщины" и "Людзі Янаўскага краю". Их авторы расскажут о людях, которые в разные времена трудились на благо Ивановского района. Некоторые из их замыслов воплощены в жизнь, некоторые будут реализованы в ближайшее время. Возможно, после того, как издания увидят свет, представители молодого поколения захотят завершить намеченные их земляками проекты.

Идея отлично вписывается в канву XXV Дня белорусской письменности, который посвящен теме "Моя малая родина". "Каждый район имеет свою историю, наследие, которые ярко представляют колорит этой земли. Не обделен этим и Ивановский район. Надеемся, гостям будет любопытно узнать о нашей малой родине. Мы представим много интересного на площадках праздника", - пообещал зампредседателя райисполкома.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

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