РЕПОРТАЖ: Как под Гродно работает уникальный центр досуга для пенсионеров

Здесь играют в бильярд и занимаются на тренажерах, поют и выигрывают медали в республиканских соревнованиях по скандинавской ходьбе, осваивают компьютер и делятся кулинарными секретами. Год назад в СПК "Прогресс-Вертелишки" совместно с Гродненским районным территориальным центром социального обслуживания населения открыли центр досуга для пожилых людей. Что выйдет из этого проекта, тогда, возможно, не знали даже сами авторы идеи. Корреспонденты БЕЛТА познакомились с работой центра и убедились, что эксперимент можно считать удавшимся.

Вертелишки - один из самых прогрессивных агрогородков Гродненской области. Крепкое хозяйство, развитая социальная инфраструктура - поэтому и молодежи здесь немало. Впрочем, много и тех, кто уже ушел на заслуженный отдых. Чем заниматься на пенсии, вопрос открытый.

"Дома вариантов не много. Телевизор, лавочка и огород. Но с телевизором же не поговоришь, не обсудишь то, что интересно. Поэтому посещение центра для меня стало отдушиной", - говорит 81-летняя Елена Павлюкевич. Она признается, что благодаря работе центра нашла единомышленников по увлечению скандинавской ходьбой. Женщина - гордость центра: в ее активе медали республиканских и областных соревнованиях.

Таких активных и неординарных людей здесь достаточно. Каждому стараются предложить развлечение по вкусу. Открыт центр на базе здания бывшей амбулатории: здесь есть тренажерный и бильярдный залы, кабинет для массажа, компьютерный класс, помещения для занятий прикладным искусством и настольными играми и даже общая гостиная для собраний и массовых мероприятий.

"Направлений работы - десятки. От спорта - йога, скандинавская ходьба, тренажеры - и реабилитации, до мастер-классов по различным направлениям. Открыт фитобар. Работают несколько кружков по компьютерной грамотности, рукоделию и творчеству. Занятия и посещение центра для пенсионеров, что самое важное, абсолютно бесплатны. Плату за них вносит хозяйство" - рассказывает заведующая учреждением Екатерина Сыантович. Активно развивается в центре и туризм: его посетители уже побывали во многих уголках Гродненской области. Вместе здесь отмечают праздники, проводят встречи с известными земляками, устраивают вечера авторской поэзии.

Центр стал местом, куда можно прийти, поговорить, узнать что-то новое. Он пока в начале своего развития: постоянных посетителей около 70, но их число растет. Первыми в центр пришли, конечно, те, кто и раньше не видел себя без самодеятельности и общественной работы.

"За тот год, что открыт центр, мы точно помолодели. Веселее стали. Жизнерадостнее. Глаза горят. Знаете, как важно для женщины достать лучшие наряды, покрасоваться на людях. По дому же так не походишь", - делится посетительница центра. Во время разговора с Валентиной Козел и Зинаидой Жидких удержаться от улыбки невозможно. Они дружат с детства и сейчас, как и много лет назад, со смехом перебивают друг друга. Одна говорит, что к первому юбилею центра напекла куличей, а вторая - посвятила ему целую стихотворную оду.

Среди посетителей центра большинство - женщины. Мужчин почему-то меньше, но они есть. Например, 70-летний Антон Шашок бывает здесь постоянно, он один из лучших игроков в бильярд. Кроме того, с удовольствием занимается на тренажерах. "Я только рад появлению такого объекта. Это возможность не только поговорить, но и зарядиться бодростью, хорошим настроением", - считает он.

Побывав раз, говорят постоянные посетители, хочется возвращаться в центр досуга снова и снова. При первой возможности спешит сюда 92-летняя Анна Сахненко. Она привыкла быть активной, творить. Вот и сейчас берет в руки гитару и поет проникновенную песню о маме.

"Мне здесь комфортно. Не чувствую себя одиноко. Знаете, важно, что востребованы умения, навыки. Хорошо, что центр рядом с домом, иначе не знаю, что бы делала", - рассказывает пенсионерка.

"Средства, использованные на ремонт и переоборудование здания, были потрачены не напрасно. Для многих из посетителей центр стал вторым домом: пенсионеры трепетно следят за порядком здесь, украшают помещения. Увидев, как красиво внутри, они стали приносить с собой домашние тапочки, чтобы не наследить в уличной обуви", - отметила заместитель председателя СПК "Прогресс-Вертелишки" по идеологической работе Елена Чернущик. И сегодня руководство хозяйства держит руку на пульсе жизни досугового центра, ежемесячно выделяет деньги на закупку чая, кофе, печенья и конфет. Совместные чаепития - также одна из местных традиций.

Специальной статистики, понятно, нет, но в Вертелишках уверены, что открытие досугового центра в конечном счете поспособствует увеличению количества долгожителей в агрогородке. Здесь отмечают, что результат в прямом смысле слова на лицо - хорошее настроение, активная жизнь и приятная компания оказывают омолаживающее действие.

Создание досугового центра - это отличный пример взаимодействия хозяйства и местной власти, отмечает директор Гродненского районного территориального центра социального обслуживания Анжела Долгошей. "Важно, что центр постоянно развивается. Здесь предоставляются уже не просто возможности досуга в виде кружков. С помощью хозяйства приобретены тренажеры, массажеры, вскоре будет установлено оборудование для кислородных коктейлей", - подчеркнула она. Спектр услуг планируется расширять и дальше. Тогда в Вертилишках уже будет работать центр досуга и оздоровления.

Не исключено, что инициативу возьмут на вооружение в других крупных хозяйствах и агрогородках. Как рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома, кружки по интересам, группы для занятий формируются сейчас в регионе и на базе домов культуры в сельской местности. Это работу совместно проводят социальные службы и культработники.

Для создания комфортных условий создаются дома совместного проживания одиноких пожилых людей. Очередной такой открывается сегодня в Ивьевском районе. Всего в области уже два десятка подобных домов, рассчитанных более чем на 130 мест. "Это возможность обеспечить комфортный быт одиноко проживающих пожилых людей, которым сложно жить самостоятельно. Здесь они будут вести свой обычный образ жизни, но делить расходы на коммунальные, социальные услуги. Их регулярно будет посещать социальный и медицинский работники, которым также гораздо удобнее приходить по одному адресу. В случае необходимости работник соцслужбы готов оказать нужную помощь по дому, на кухне", - отметили в комитете по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-