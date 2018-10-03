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РЕПОРТАЖ: Как строят станции третьей линии минского метро

Регионы 03.10.2018 | 16:49

Добраться из одной части Минска в другую на метро удобнее и быстрее, чем наземным транспортом. А уже через два года столичная подземка предложит новый маршрут: откроется для движения первый участок третьей линии. Корреспонденты БЕЛТА побывали на будущих станциях, узнали, какие новшества здесь применяются, и посмотрели, как прокладывают тоннели.

Зеленолужская ветка будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Сейчас основные усилия направлены на четыре из них - "Ковальскую Слободу" (на пересечении улиц Жуковского и Воронянского), "Вокзальную", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейную площадь". Работы ведутся на 22 участках открытым и закрытым способами. Подземные тоннели для электропоездов прокладывает тоннелепроходческий механизированный комплекс "Алеся", закупленный несколько лет назад. Уже готовы два перегона, соединившие станции "Вокзальная" и "Юбилейная площадь".

В мае нынешнего года тоннелепроходческий щит начал путь от железнодорожного вокзала до пересечения улиц Жуковского и Воронянского. "Алеся" уверенно прошла уже два тоннеля длиной более 1,2 км каждый, последний завершили значительно быстрее, - рассказывает о преимуществах технологии заместитель генерального директора предприятия "Минскметрострой" Олег Бойчук. - Проходка ведется в круглосуточном режиме. Мы вышли на крейсерскую скорость: монтировали 8-10 колец в сутки (их ширина 1,4 м), тогда как на старых щитах, где используется ручной труд, максимально монтируется три кольца (шириной 1 м)".

Сейчас комплекс находится на ремонте из-за неисправности, но до конца октября должен возобновить движение.

Параллельно прокладке тоннелей строятся станции. В УП "Минскметрострой" еженедельно под руководством генерального директора руководители структурных подразделений и ведущие специалисты посещают строящиеся объекты, чтобы скоординировать действия, на местах решить проблемные вопросы, определиться с закупкой материалов.

"Работы идут по графику, в 2019 году основные строительно-монтажные работы должны завершиться, - отмечает генеральный директор предприятия Леонид Стухальский. - После этого приступим к наладке оборудования. Открытие четырех станций третьей линии запланировано на 2020 год. Кроме работников предприятия (среднесписочная численность более 2,1 тыс. человек), на объектах задействованы многие подрядные организации. К моменту запуска линии количество работников увеличится до 3 тыс. человек. Сегодня мы прокладываем тоннели не только на этом участке, но и от улицы Жуковского до улицы Аэродромная. В декабре начнем демонтаж тоннелепроходческих щитов, которые пройдут в этом направлении 400 м. Следующий этап строительства - вынос инженерных сетей по улице Корженевского, чтобы в 2019 году после II Европейских игр приступить к строительству еще двух станций".

Три станции новой ветки - "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" - практически готовы в части строительно-монтажных работ. Наибольший объем работ предстоит выполнить на станции "Юбилейная площадь", самой глубокой из всех (котлован уходит под землю почти на 28 м). Здесь метростроители впервые применяют технологию гидроизоляции сооружений: с помощью полиуретана смола под давлением заполняет трещины в стенах и быстро затвердевает, перекрывая воде выход. У основания используется специальная пленка.

Чтобы познакомиться с работой метростроителей на практике, отправляемся на одну из строительных площадок, где немеханизированным щитом ЩН - 1С прокладывают тоннели между будущими станциями "Ковальская Слобода" и "Аэродромная". Последняя появится еще не скоро, но задел уже есть. В районе перекладывают инженерные сети, усиливают мосты и путепроводы.

"Этот перегон частично построен открытым способом. Сейчас проходка осуществляется под землей, - поясняет горный мастер СМУ №2 "Минскметрострой" Роман Щербань. - Тоннели небольшие, чуть более 400 м, поэтому не было смысла направлять сюда механизированный щит. Бурение ведется круглосуточно в три смены, в каждой до 20 человек. На участке работаем с февраля текущего года, правый тоннель закончим уже в конце октября - начале ноября, левый - через два месяца. Затем начнется строительство станционного комплекса, вентиляционной камеры".

Направляемся на станцию "Ковальская Слобода". На входе в метро уже смонтирован козырек, рядом построено здание для обслуживания Зеленолужской линии. В вестибюле подготовлены места для торговых павильонов.

Конструкция станции сводчатого типа, предусмотрены новые системы безопасности, лифты и пешеходная галерея для людей с ограниченными возможностями. На всех платформах будут установлены ограждения из прозрачного стекла, которые будут открываются синхронно с дверями вагонов, чтобы исключить падение пассажиров на рельсы. "Основные отделочные работы завершаются, выполняется облицовка гранитом и керамогранитом. Для сохранности плиты на полу закрыли защитным материалом. На предпусковой период оставляем покраску стен, установку подвесных потолков, декоративных люстр, экранов с бегущей строкой и указателями", - рассказывает представитель СМУ №2 "Минскметростроя" Владимир Довгаль.

Рельсы укладывались по бесшпальной технологии на специальные башмаки с виброизоляционными прокладками. Это увеличивает срок службы верхнего строения пути, снижает уровень шума при движении состава. Все материалы выпускаются на заводе железобетонных изделий "Минскметростроя", прорабатывается вопрос экспорта продукции. Длина платформы рассчитана на пятивагонный состав. Первое время поезда отсюда будут отправляться только в сторону вокзала.

Следующая станция, которая готовится принять пассажиров уже через два года, - "Вокзальная". Вход на нее расположен со стороны улицы Дружная. Строительная площадка впечатляет размером, именно отсюда начинает прокладку тоннелей "Алеся". Рядом возводятся паркинг и торгово-развлекательный центр, комплекс служебных помещений.

Интересно, что вестибюль находится не под землей, как обычно, а наверху. Здесь будут кассы, стеклянный купол, большие окна. Со станцией "Площадь Ленина" "Вокзальная" соединяется двумя пешеходными путями, один из которых около 220 м. Специалисты уже начали монтировать траволаторы и эскалаторы. Последние, к слову, белорусского производства, а раньше закупались за рубежом.

"Эта станция в отличие от "Ковальской Слободы" колонного типа с прямоугольным потолком. На платформу пассажиры смогут спуститься на лифте. Все наружные работы завершены, скоро приступим к облицовке гранитом", - рассказал заместитель начальника участка №7 тоннельного отряда №1 "Минскметростроя" Артем Желобкович.

Ведутся работы и на станции "Площадь Франтишка Богушевича". Уже в ноябре станционный комплекс должен быть полностью перекрыт, чтобы можно было благоустроить территорию, уложить асфальт, возобновить транспортное сообщение на пересечении проспекта Дзержинского и улицы К.Цеткин.

Строители обещают выполнить работы в срок. Во второй пусковой комплекс третьей линии минского метрополитена войдут станции "Слуцкий Гостинец", "Неморшанский сад", "Аэродромная" и электродепо. Затем ветку планируется продолжить до площади Бангалор.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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метро, Минск, репортаж
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