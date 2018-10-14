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РЕПОРТАЖ: Как в большой мозырской семье умножают счастье

Регионы 14.10.2018 | 15:22

Задорный детский смех, улыбающиеся глаза взрослых и ни с чем не соизмеримое счастье, как и ответственность, - главное, что объединяет многодетные семьи. В Гомельской области более 16,3 тыс. семей воспитывают трех и более детей, свыше 1,3 тыс. из них живут в Мозырском районе. Накануне Дня матери корреспонденты БЕЛТА побывали в гостях у многодетной семьи из Мозыря.

Ольга и Иван Шубовские свою любовь умножили на три. 15-летний Максим, 12-летняя Вероника и Матвей, которому недавно исполнилось 3 года, - главное достояние родителей и причина для гордости.

Их история началась 18 лет назад, когда зимним вечером в городе на Припяти случайно встретились девушка из Республики Коми и парень из Мозыря. Ольга приехала из России на юбилей бабушки и, как оказалось, встретила здесь свою судьбу. Правда, тогда она даже не догадывалась об этом. Через некоторое время встретились снова, чтобы больше не расставаться. Поженились в 2002 году и начали строить семейный очаг на съемной квартире, где родились двое детей.

Сейчас встречают гостей в собственном жилье. В их трешке в новострое Мозыря буквально осязается счастье. Каждый квадратный метр обустроен с любовью.

Иван работает на ОАО "Беларускабель", Ольга воспитывает детей. Многодетная мама признается, что всегда мечтала о большой семье, хотя и у нее, и у супруга в семье было по двое детей. И молодожены сначала родили сына, через три года появилась дочь. Было непросто, но Шубовские не скрывают: очень сильно в этот период поддержали их родители.

Ответ на вопрос, как решились на третьего ребенка, озвучивается через пару секунд. "Просто однажды мне повезло встретить на 100% своего человека", - делится Ольга. И именно он попросил о третьем ребенке. Старшие подрастают, через несколько лет разлетятся из родительского дома. Решились и не пожалели, уверяет многодетная мама. Глава семьи признается, что только после рождения младшего понял всю суть отцовства. Когда дети появляются в более осознанном возрасте, удается уловить и ощутить каждое мгновение, каждую секунду. В молодые годы старались заработать, обустроиться, все шло стремительнее, старались не пропустить самые главные моменты: первый шаг, первый зуб. После 35-и, когда многое достигнуто, жизнь воспринимается иначе.

Философские размышления о жизни прерывает не менее важное сообщение. "Мама, дети пришли со школы, надо им дать покушать", - со всей серьезностью, свойственной трехлетнему человеку, говорит Матвей.

Встреча со старшим братом и сестрой всегда радость для него. У них учится, на них равняется. И разница в возрасте и росте только плюс. Разувшись, Максим присаживается на корточки, чтобы братишка смог обнять его маленькими ручонками за шею.

К воспитанию в семье подходят серьезно. По поводу кнута и пряника у Шубовских имеется свое мнение. Их дети не знают другого применения ремня, кроме как функционала в гардеробе. И углы в их доме - не место кары. Если дети провинились, лишаются похода в кино, к примеру. Есть и еще один метод наказания за провинность - отключение интернета, которым так дорожат старшие.

"Однажды услышали с мужем одну жизненную фразу: "Не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас, - улыбается Ольга. - Это правда. Со временем понимаешь, что в первую очередь воспитывать нужно себя, а дети перенимают все, как под копирку". В любом вопросе на решение детей родители не влияют, дают совет, а право выбора оставляют за ними. "Их ошибки будут нашими поражениями. Иначе никак", - добавляет она.

Хватает хлопот и по хозяйству. Кухня - особое место в квартире. Маме, которая при составлении меню на день учитывает гастрономические предпочтения каждого, всегда хватает работы. Дважды в неделю одно и то же блюдо не готовит. Бывает, что одному хочется жареной курочки, другому запеченной, а третий предлагает свой вариант. Тогда у мамы альтернативный вариант, который устраивает всех, - курицу будут тушить. По такому принципу решают многие жизненные уравнения с неизвестными.

Вся семья едина и еще в одном. Любимое блюдо - картофельная бабка. Готовят и едят все вместе. Главный по чистке картошки Максим, за лук отвечает Настя, а папа - за шкварочки. Мама готовит, а Матвей расставляет посуду на столе. Бабку подают и едят горячей. Как говорит Ольга, на это время за столом воцаряется тишина.

Распределения обязанностей по дому как такового нет. Работает принцип: голодного накорми, видишь грязную посуду - помой.

Есть у Шубовских и еще одно незыблемое правило: никогда не станут завтракать, если за столом отсутствует хотя бы один из них, особенно в выходные. Та же история и с ужинами. "Да, возможно, у нас поздние ужины, но это время особое для каждого", - говорит Ольга. Когда все собираются вместе за столом обязательно каждый расскажет, как прошел день, с какими ситуациями столкнулись, каких достижений достигли, обсудят и планы на выходные.

Любят вместе выехать за город, сходить на премьеру в кино, на выставку или в зоопарк. Хватает развлечений и зимой. "В хорошую погоду идем на каток. Умеют ли держаться на коньках или нет, отдельный вопрос, - улыбается мама. - Все без исключения очень стараются и потом довольные возвращаются домой".

Иван и Ольга, как и дети, никогда не пасуют перед трудностями. Говорят, что в их семье действует мушкетерский закон: один за всех и все за одного, в том числе и бабушки с дедушками. В этом их сила, чтобы ни происходило.

О каждом из своей семьи Ольга рассказывает с теплотой и любовью. Все очень разные, у каждого свой темперамент, свои увлечения, но всегда дружны, всегда вместе. Родители спокойны, они уверены, что и в будущем родные люди не оставят друг друга.

"У меня и у мужа - отрицательный резус крови. Поэтому, глядя на детей, шутим: действительно минус на минус дает плюс", - улыбается Ольга.

Материнское сердце болит только об одном: чтобы и у сыновей, и у дочки в жизни все сложилось, чтобы они также смогли создать большие, крепкие и дружные семьи. "Знаете, уже сейчас уверена, что ни перед будущими невестками, ни перед зятем нам с мужем не будет стыдно. Наши дети хозяйственные, заботливые, дружелюбные. Надо - борщ или солянку приготовят, блинчиками или кексиками угостят, всегда поддержат добрым словом", - с гордостью подчеркивает мама в третьей степени.

В ближайшие два года Шубовские планируют новоселье. Строят дом в пригороде Мозыря. После рождения третьего ребенка при поддержке государства получили участок и сразу приступили к выполнению еще одной своей миссии - построить дом.

Фундамент, стены и кровля уже готовы, очередь за окнами и внутренней отделкой. А деревьев потом насадят много - планируют целый сад. С пунктом по рождению и воспитанию счастливых детей - полный порядок.

Каждый член большой и дружной семьи уже нарисовал в мыслях, на листике в альбоме или создал 3D-модель своей будущей комнаты. Понимают, что ничего не происходит по взмаху волшебной палочки, поэтому терпеливо возводят дом мечты.

Шубовские уверены: мечты сбываются, главное - желание, которое приведет к цели. А еще в этой семье все знают один простой секрет: когда глаза мамы светятся счастьем, хорошо всем.

"Если бы мне дали возможность начать свою жизнь заново, я бы ничего не изменила. Снова вышла бы замуж за этого человека, прошла бы с ним весь путь. Благодаря ему реализовалась как женщина, как мама. Я счастливый человек", - подчеркивает Ольга.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА

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Теги
Мозырь, репортаж, семья
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