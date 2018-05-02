РЕПОРТАЖ: Как живется в предприимчивом Мотоле

Мотоль - колоритное местечко на Полесье - славится своими умельцами. Далеко за пределами района и страны известны кожухи и платки местного производства. Местных жителей отличает предпринимательская жилка, в чем вновь смогла убедиться корреспондент БЕЛТА, отправившись на свою малую родину.

Мотоль выделяется развитой инфраструктурой. Чтобы найти нужный товар или получить услугу, не обязательно выезжать в районный центр. В агрогородке с более 4 тыс. жителей постарались создать комфортные условия для проживания и досуга. Здесь действуют две общеобразовательные и спортивная школы, школа искусств, банки, аптеки, больница, поликлиника и другие объекты соцобслуживания.

Мотольская молодежь не спешит покидать родные места. По словам председателя сельсовета Сергея Пилиповича, только в 2017 году около 20 молодых специалистов пришли работать на предприятия агрогородка. Желание молодых людей остаться в Мотоле обусловлено в том числе перспективой получения жилья, да и в целом стремительным развитием местечка.

За последние годы агрогородок действительно изменился к лучшему. Это стало возможным и благодаря активному участию в европейских и белорусских конкурсах общественного объединения "Мотолянэ" и инициативной группы "Мотоль и мотоляне". Победы в номинациях принесли средства, которые были потрачены на улучшение социальной сферы.

Одним из таких проектов-победителей стал "Зеленый маршрут". Редкие для Мотоля деревья рассадили на территории двух школ, рядом установили таблички с описанием растений. Центральное место на маршруте занимает липа, которой уже более 120 лет. Здесь любят собираться местные, поэтому территорию рядом с достопримечательностью решили благоустроить. Так появилась "Лыпа на горы".

На площади агрогородка установлен большой электронный экран, на котором транслируется социальная реклама, объявления, праздничные поздравления и другая актуальная информация. С участием мотольской молодежи проводятся многочисленные акции. Например, не так давно ученики общеобразовательных школ смастерили яркие скворечники, а ребята из школы искусств сделали на деревьях аквагрим.

Еще одно новшество - указатель с наиболее значимыми для мотолян направлениями. Стрелочка на Израиль напоминает о предприимчивости местных жителей и что отсюда родом первый президент этой страны Хаим Вейцман. Италия - это отсылка к Магдебургскому праву, дарованному местечку миланской принцессой, королевой польской и великой княгиней литовской Боной Сфорцей, а также к итальянским мастерам, внесшим вклад в развитие местных ремесел. Указатель на Москву напоминает об СССР, на Киев - о национальной принадлежности значительной части мотолян, их диалекте.

По словам Сергея Пилиповича, местечко держится на трех китах. "Прежде всего это сельское хозяйство: на агропромышленных предприятиях трудоустроена львиная доля населения. Только 600 человек из трудоспособных жителей работают в штате, еще до 800 - по договору подряда, - рассказывает председатель. - До 20% местных занято в предпринимательстве, частном бизнесе (колбасные и рыбные изделия, выпечка, торговля, деревообработка, фермерское хозяйство). Только торговых точек у нас более 38. Более 100 жителей работают в филиале Ивановского райпо Коопрпром. Организация обеспечивает торговые точки Мотоля и других населенных пунктов колбасой, рыбой и выпечкой, а также приглашает зайти в свои кафе и ресторан".

Зарабатывают в агрогородке и на туризме. По информации сельсовета, в Мотоль ежегодно приезжают более 10 тыс. туристов. Гостям здесь всегда рады, отдохнуть им предлагается в местных агроусадьбах или гостинице. Кроме культурного в местечке развивается религиозный, производственный и, конечно, гастрономический туризм. Так, в музее можно заказать мотольскую кухню с дегустацией, а по спецзаказу стать участником каравайного обряда. Широкую известность получили и колбасы местного производства. Неизменной популярностью у туристов и местных жителей пользуется кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі", который проводится каждые два года. Приглашает Мотоль и на фестиваль водного туризма.

Благоустройство агрогородка продолжается. За каждым нововведением стоит желание местных жителей сделать Мотоль еще лучше. "Когда бываешь в других городах и странах и видишь достопримечательности, то хочется и у себя дома, на малой родине, творить красоту. Потому что нам есть что показать. Главное - чтобы частичка себя была отдана Мотолю. Тогда все получится", - убежден Сергей Пилипович.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

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